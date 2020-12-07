Fenerbahçe'de Papiss Cisse üst üste 2. golünü attı

Denizli'de gol perdesini açan isim olan Papiss Cisse, 9. dakikada Fenerbahçe'yi öne geçirdi.
Sarı-lacivertli formayla geçtiğimiz hafta Beşiktaş ağlarını da havalandıran Senegalli yıldız, üst üste iki maçta gol sevinci yaşadı.
Attığı golün yanı sıra net fırsatlar da yakalayan 35 yaşındaki futbolcu, çubuklu ile çıktığı 8. lig maçında toplam 3 kez rakip fileleri havalandırdı, bir de asist yaptı.
38 kez topla buluşan Cisse, 9 ikili mücadeleden 3'ünü kazanırken, 1 isabetli şut buldu, yüzde 59.3 pas isabetiyle maçı tamamladı.
75. dakikada yerini Thiam'a bırakan tecrübeli futbolcu, Süper Lig'e geldiği 2018-19 sezonundan bu yana en fazla gol (41) atan oyuncu unvanının da sahibi oldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim; Oğulcan Çağlayan, Emre Taşdemir, Kerem, Ali Yavuz gibi gençleri takıma monte etti. Gençlik aşısı meyvesini verdi.
'Küçük takımların büyük antrenörü'
Fatih Terim, herkese şans vermeye çalıştı. Kendini gösteren, performansını yükseltenler ilk 11'de kaldı. Terim, sakat ve hasta yıldızlar takıma dönmesine rağmen kadroyu bozmadı, "İyi olan oynar" mesajını verdi.
Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Atiba Hutchinson, teknik direktör Sergen Yalçın'ı kızdırdı. Başarılı futbolcunun, Siyah-Beyazlıların basketbol maçını izlemeye gitmesi hocasını sinirlendirdi.
Galatasaray'ın problem çocuğu Mbaye Diagne, attığı gollerle kendine geldi.
Fenerbahçe'nin teknik ekibinden yer alan Volkan Demirel, deplasmanda 2-0 kazandıkları Denizlispor maçının ardından sosyal medya hesabından hakem Ali Palabıyık'a gönderme yaptı.