Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Zajc ayrılabilir

SPOR GÜNDEMİ

Ergin Ataman'dan AKŞAM'a özel röportaj: ‘Türkiye dünyanın en iyisi‘ Ergin Ataman'dan AKŞAM'a özel röportaj: ‘Türkiye dünyanın en iyisi‘ Anadolu Efes'in başarılı koçu Ergin Ataman karantina günlerini AKŞAM'a anlattı: “Stok yapmıyorum. Haftalık alışveriş yapıyorum. Çünkü tedarik ve gıda sisteminde Türkiye'nin dünyanın en iyisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden stok yapmaya ihtiyaç duymuyorum.”

Fenerbahçe yasta Niang sefada Fenerbahçe yasta Niang sefada FENERBAHÇE'NİN ünlü futbolcusu Mamadou Niang, Gümbet'te güneşlenip yüzerken objektiflere takıldı.

20 milyon euro gerçekçi 20 milyon euro gerçekçi İtalyan basını, Lazio'nun talip olduğu Vedat Muriqi için istenen 20 milyon euronun gerçekçi bir rakam olduğunu iddia etti

Radamel Falcao 'Cim-Bom' dedi Radamel Falcao 'Cim-Bom' dedi Fransız “Onzemondial” gazetesine göre Al Saad ve Al Hilal'den teklifler alan Falcao, Galatsaray'dan ayrılmayı kabul etmedi ve İstanbul'da mutlu olduğunu söyledi.

Benim için 'büyük' gurur Benim için 'büyük' gurur Adana Demirspor'un 22 yaşındaki savunmacısı Adil Demirbağ, 4 büyüklerden gelen teklifler için gurur verici dedi. “Kararımı sezon sonu vereceğim” diye de ekledi.

Galatasaray'a transferde iki müjde birden Galatasaray'a transferde iki müjde birden Galatasaraylı yöneticilerle görüşen Henry Onyekuru, kulübü Monaco'ya gelecek yıl da Türkiye'de kalmak istediğini bildirecek. Kontratı bitmek üzere olan Donk'la da prensip anlaşması sağlandı. Sözleşme detayları önümüzdeki hafta konuşulacak.