Fenerbahçe'de Ozan Tufan paniği

Fenerbahçe'de inişli-çıkışlı performansı sebebiyle kadro dışı bırakılan, Alanya'ya kiralık gönderilince kendine gelen Ozan Tufan, sözleşme yeniledikten sonra düşüşe geçti.
Sezon başındaki fit görüntüsünden uzak olan Ozan'ın 7 kilo fazlası olduğu, yağ oranının da yüzde 15'e kadar çıktığı öğrenildi.
Diyetle ideal kilosuna dönmeye çalışıyor
Milli oyuncu, ekstra idman ve diyetle ideal kilosuna dönmeye çalışıyor.
Kırmızı kart gördü
Ozan Tufan, Kayserispor maçında Djedje'ye yaptığı sert müdahalenin ardından kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.
Sergen Yalçın'la adeta yeniden doğmuştu...
Şu anda Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü üstlenen Yalçın, o dönem konu ile ilgili yaptığı konuşmasında, "Ozan'ı tekrar futbolcu olduğuna biraz daha ikna etmeye çalışıyoruz. Çok uzun bir süreç geçirdi. Tekrar içeriye girmesi zaman alacak. Biz de ona zaman veriyoruz ve uygun olan zamanda kullanmaya çalışıyoruz." demişti.
(Türkiye Gazetesi)
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, başlattıkları yardım kampanyasına 200 bin üzerinde katılım olduğunu söylerken; muhaletefe seslendi, "Bu süreçte beni yalnız bıraksınlar." Geçmişe yönelik yaptığı eleştirileri durdurması yönündeki taleplere "O kesimden hiç destek yok. Buraya 100 milyon TL'ye yakın para verdim" yanıtını verdi.
Defansa duvar örmek isteyen Fenerbahçe, yeni sezon için harekete geçti: Falette takımda tutulacak. Roma'dan Juan Jesus için de girişimler hızlandı. Harekât tamamlanırsa stoper rotasyonu sol ayaklılar Jesus-Falette ve sağla oynayan Serdar-Sadık'tan oluşturulacak.
Galatasaray, yıldız futbolcunun imza parasını yatırıp Fenerbahçe'yi taca attı! Geçen sezon Vedat Muriqi'i ezeli rakibine kaptıran sarı-kırmızılılar, bu kez işi şansa bırakmadı. 4 yıllık ön protokol imzalattığı Sivassporlu oyuncuyu renklerine kattı.
Sarı-lacivertli takımda bu sezon istikrarlı bir grafik çizen Ozan Tufan'ın koronavirüs pandemisinin ardından oynanan Kayserispor maçındaki görüntüsü şaşırttı.
Teknik direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, maçın analizini yaptığı gibi gelecek haftaların da şifrelerini vermiş oldu.
Galatasaray, pandemi sonrası lige yeniden başlıyor. Bugün Rize'de Marcao sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Cim-Bom, Trabzonspor'un kazandığı haftada hata yapmak istemiyor.
Trabzonspor, 2004-05'ten sonra ilk kez deplasmanda 10 maçlık seri yakaladı. Sivas karşısında 23 Eylül'de 2-1 kaybeden bordo-mavililer ardından rakiplerine nefes aldırmadı. 10 deplasmanda 3 beraberlik, 7 galibiyet buldu.