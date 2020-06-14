Fenerbahçe'de Ozan Tufan paniği

Sarı-lacivertli takımda bu sezon istikrarlı bir grafik çizen Ozan Tufan'ın koronavirüs pandemisinin ardından oynanan Kayserispor maçındaki görüntüsü şaşırttı.

Fenerbahçe'de inişli-çıkışlı performansı sebebiyle kadro dışı bırakılan, Alanya'ya kiralık gönderilince kendine gelen Ozan Tufan, sözleşme yeniledikten sonra düşüşe geçti.

Sezon başındaki fit görüntüsünden uzak olan Ozan'ın 7 kilo fazlası olduğu, yağ oranının da yüzde 15'e kadar çıktığı öğrenildi.

Diyetle ideal kilosuna dönmeye çalışıyor

Milli oyuncu, ekstra idman ve diyetle ideal kilosuna dönmeye çalışıyor.

Kırmızı kart gördü

Ozan Tufan, Kayserispor maçında Djedje'ye yaptığı sert müdahalenin ardından kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

Sergen Yalçın'la adeta yeniden doğmuştu...

Şu anda Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü üstlenen Yalçın, o dönem konu ile ilgili yaptığı konuşmasında, "Ozan'ı tekrar futbolcu olduğuna biraz daha ikna etmeye çalışıyoruz. Çok uzun bir süreç geçirdi. Tekrar içeriye girmesi zaman alacak. Biz de ona zaman veriyoruz ve uygun olan zamanda kullanmaya çalışıyoruz." demişti.

(Türkiye Gazetesi)