Fenerbahçe'de Ozan Tufan kendisine takım arıyor

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Fenerbahçe'de Süper Lig'in ilk haftasında formayı Tolga Ciğerci'ye kaptıran ve adı Beşiktaş'la takas dedikodularına da karışan Ozan Tufan, menajeri aracılığıyla kulüp arayışına başladı. 25 yaşındaki futbolcu, 2 yıl önce kapısından döndüğü İngiltere Premier Lig hedefine bu kez ulaşmayı arzuluyor. Fenerbahçe ise Ozan Tufan'ın alternatifini bulmadan oyuncuyu göndermek istemiyor.

Kadrosunda köklü bir değişime giden Fenerbahçe, yaptığı transferler kadar Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmasıyla da konuşulurken, yakın zamanda bir bombanın daha patlaması gündemde.



Daha önce Premier Lig'in kapısından dönen Ozan Tufan'ın Avrupa sevdası depreşti. Sezonun ilk haftasında ilk 11'deki yerini Tolga Ciğerci'ye kaptıran millî oyuncunun menajeri vasıtasıyla kulüp arayışında olduğu öğrenildi.

BU KEZ AMACINA ULAŞMAYI ARZULUYOR

Avrupa kulüplerinin uzun zamandır yakından takip ettiği Ozan Tufan'a çok sayıda talip var ancak 25 yaşındaki orta sahanın önceliği Premier Lig. İki sezon önce İngiltere'ye transferin eşiğinden dönen Ozan, bu sefer amacına ulaşmayı arzu ediyor.

Leicester City ve Crystal Palace'ın listesinde olan tecrübeli oyuncu bir an önce Avrupa hayalini gerçekleştirme hedefinde ancak sözleşmesi devam ettiği için son söz yönetimde.

20 MİLYON EUROYU GETİREN ALIR

Adı önce Dorukhan sonrasında ise Visca ile takasta anılan Ozan Tufan'ın serbest kalma bedeli 20 milyon euro. Bu rakamı getiren her kulüple masaya oturmaya hazır olan Fenerbahçe yönetimi, bir yandan da alternatif oyuncu arıyor.

FENERBAHÇE ALTERNATİFİNİ BULMADAN OZAN’I GÖNDERMEK İSTEMİYOR

Mehmet Ekici'yle yolları ayıran, Zajc'ı kiralık yollayan, Jailson'u elden çıkarmaya hazırlanan sarı-lacivertliler alternatifini garantiye almadan Ozan Tufan'ı bir yere göndermeyi düşünmüyor.