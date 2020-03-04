  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 04 Mart 2020 Çarşamba 10:35
  • |
  • 04 Mart 2020 Çarşamba 10:39

Fenerbahçe'de öncelik Türk ekolüne verildi! Emre Belözoğlu getirilebilir...

Fenerbahçe'de öncelik Türk ekolüne verildi! Emre Belözoğlu getirilebilir...

Paylaş

Yönetimde, Emre Belözoğlu’nun önderliğinde kurulacak bir teknik ekip gündeme geldi. Konuyla ilgili Emre ile de peş peşe görüşmeler yapılıyor. Kaptan, sürpriz teklif karşısında henüz kararını vermedi.

Tayfun Korkut, Roger Schmidt ya da Bruno Labbadia tercihiyle Alman ekolü ya da Zico&Alex ikilisiyle Brezilya ekolü... Yeni teknik adam seçimi konusunda bu alternatifler de gündemde olsa da yönetim önceliği Türk ekolüne verdi. Bu sıkıntılı dönemde takımın başına geçmesi için teklif götürülen isim ise kaptan Emre Belözoğlu oldu. Yönetim içerisinde, Emre önderliğinde bir teknik ekip kurulması yönündeki görüş ağırlık kazanınca, 39 yaşındaki futbolcuyla da görüşmeler başladı.

Volkan ve Tuncay...

Kaptan için, futbol hayatı devam ederken, hem de böyle sıkıntılı bir dönemde gelen bu teklif sürpriz oldu. Yönetim, bu görevin altından başarıyla kalkacağı konusunda Emre Belözoğlu’na olan güvenini ortaya koydu. Oluşturulacak teknik ekipte Volkan Demirel ve Tuncay Şanlı gibi camianın içinden gelen diğer isimlerin de yer alabileceği kaydedildi. Görüşmeler yoğun bir şekilde devam ederken, Emre henüz kararını vermiş değil.

İkinci aşama Luce

Eğer bu oluşum hayata geçerse, ikinci aşamada Mircea Lucescu’ya da bir rol verilmesi gündeme gelecek. Ancak Rumen futbol adamının kulübede olmaktan ziyade danışman ya da futbol direktörü gibi bir görev alması muhtemel. Anlaşma sağlanması halinde Luce’nin özellikle oyuncu keşfi konusunda rol üstlenmesi bekleniyor.

(Fanatik)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Filip Novak Fenerbahçe'yi boş geçmiyor

title

Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a mesaj

title

Bir dönem Galatasaray'ın da istediği Victor Wanyama, Montreal Impact'a transfer oldu

Şehitlerimizin isimlerini anons eden görevli gözyaşlarını tutamadı

SPOR GÜNDEMİ

Yanal'dan basın toplantısı sonrası o iddialara küfürlü cevap!
Yanal'dan basın toplantısı sonrası o iddialara küfürlü cevap!

Yanal'dan basın toplantısı sonrası o iddialara küfürlü cevap!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu. Sarı-Lacivertlilerin başında son maçına çıkan ve karşılaşma sonrası basın toplantısında Fenerbahçe’ye veda eden Ersun Yanal, tazminat iddialarıyla ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Cimbom'un 'Yeni Muslera'sı döktürüyor
Cimbom'un 'Yeni Muslera'sı döktürüyor

Cimbom'un 'Yeni Muslera'sı döktürüyor

Galatasaray’ın altyapısında yetiştirip Hekimoğlu Trabzon’a kiraladığı 21 yaşındaki Batuhan Şen, performansıyla göz dolduruyor. Genç file bekçisi TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta çıktığı 8 maçta sadece 3 gol yedi. Şen, Sarı-Kırmızılıların ‘Yeni Muslera’sı olarak lanse ediliyor.

FLAŞ! Cenk Tosun'dan yıkan haber! EURO2020'de...
FLAŞ! Cenk Tosun'dan yıkan haber! EURO2020'de...

FLAŞ! Cenk Tosun'dan yıkan haber! EURO2020'de...

Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un kiralık olarak oynadığı Crystal Palace'ın idmanında sakatlandı! Sezonu kapatan Cenk Tosun, EURO2020'de forma giyemeyecek.

Galatasaray'da 300 milyon liralık problem
Galatasaray'da 300 milyon liralık problem

Galatasaray'da 300 milyon liralık problem

Lemina’nın 16 milyon Euro, Seri’nin ise 18 milyon Euro opsiyonu var. Onyekuru’nun bonservisi de 10 milyon Euro. Yönetim 44 milyon Euro’luk (300 milyon lira) maliyeti olan 3 futbolcu için formül arayışında.

Gökhan Gönül'ün yerine 2 aday
Gökhan Gönül'ün yerine 2 aday

Gökhan Gönül'ün yerine 2 aday

ALANYA maçında sakatlanan ve Cuma günkü Ankaragücü maçına yetişmesi zor olan Gökhan Gönül’ün yerine 2 ihtimal var.

Fenerbahçe'nin teknik direktör planı belli oldu
Fenerbahçe'nin teknik direktör planı belli oldu

Fenerbahçe'nin teknik direktör planı belli oldu

Yönetimde, Emre Belözoğlu’nun önderliğinde kurulacak bir teknik ekip gündeme geldi. Konuyla ilgili Emre ile de peş peşe görüşmeler yapılıyor. Kaptan, sürpriz teklif karşısında henüz kararını vermedi.

Henry Onyekuru transferinde önemli gelişme
Henry Onyekuru transferinde önemli gelişme

Henry Onyekuru transferinde önemli gelişme

Yola Galatasaray’da devam isteyen Nijeryalı yıldız Henry Onyekuru, Sarı -Kırmızılı yönetimin de talebiyle, önümüzdeki hafta içerisinde kulübü Monaco ile görüşerek bir sezon daha kalmak için izin talebinde bulunacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.