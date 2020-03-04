Fenerbahçe'de öncelik Türk ekolüne verildi! Emre Belözoğlu getirilebilir...

Tayfun Korkut, Roger Schmidt ya da Bruno Labbadia tercihiyle Alman ekolü ya da Zico&Alex ikilisiyle Brezilya ekolü... Yeni teknik adam seçimi konusunda bu alternatifler de gündemde olsa da yönetim önceliği Türk ekolüne verdi. Bu sıkıntılı dönemde takımın başına geçmesi için teklif götürülen isim ise kaptan Emre Belözoğlu oldu. Yönetim içerisinde, Emre önderliğinde bir teknik ekip kurulması yönündeki görüş ağırlık kazanınca, 39 yaşındaki futbolcuyla da görüşmeler başladı.
Volkan ve Tuncay...
Kaptan için, futbol hayatı devam ederken, hem de böyle sıkıntılı bir dönemde gelen bu teklif sürpriz oldu. Yönetim, bu görevin altından başarıyla kalkacağı konusunda Emre Belözoğlu’na olan güvenini ortaya koydu. Oluşturulacak teknik ekipte Volkan Demirel ve Tuncay Şanlı gibi camianın içinden gelen diğer isimlerin de yer alabileceği kaydedildi. Görüşmeler yoğun bir şekilde devam ederken, Emre henüz kararını vermiş değil.
İkinci aşama Luce
Eğer bu oluşum hayata geçerse, ikinci aşamada Mircea Lucescu’ya da bir rol verilmesi gündeme gelecek. Ancak Rumen futbol adamının kulübede olmaktan ziyade danışman ya da futbol direktörü gibi bir görev alması muhtemel. Anlaşma sağlanması halinde Luce’nin özellikle oyuncu keşfi konusunda rol üstlenmesi bekleniyor.
(Fanatik)
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