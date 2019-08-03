Fenerbahçe'de neşeli idman

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladığı belirtildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle devam eden idmanın, pas ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.
Öte yandan birkaç gün önce baba olan sarı-lacivertli takımın Brezilyalı oyuncusu Jailson'u, teknik heyet ve takım arkadaşları tebrik etti. Jailson için pasta kesildi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Almanya'da Süper Kupa'nın sahibi Bayern Münih'i sahasında 2-0 yenen Borussia Dortmund oldu.
Fransız basınındaki son dakika haberine göre, Trabzonspor ile Lille, Yusuf Yazıcı transferinde anlaşma sağladı.
Galatasaray'ın Radamel Falcao aşkı, Türk Telekom Stadyumu'na taşındı.
Fenerbahçe, Deniz Türüç transferini resmen açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Milli futbolcu ile 3 yıllık sözleşme yapıldığı belirtildi. Deniz Türüç, Fenerbahçe'de 23 numaralı formayı giyecek.
Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk 3 haftalık programı açıklandı. Sezonun açılış maçı 16 Ağustos Cuma günü Yukatel Denizlispor ile şampiyon Galatasaray arasında oynanacak.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan taraftarlara transfer müjdesi.
Haftalardır Radamel Falcao transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray’a dün önce Sportif Direktör Oleg Pretov’dan, bugün ise YahooSport muhabiri Manu Lonjon’dan kötü haber geldi.