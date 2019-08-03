Fenerbahçe'de neşeli idman

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle devam eden idmanın, pas ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Öte yandan birkaç gün önce baba olan sarı-lacivertli takımın Brezilyalı oyuncusu Jailson'u, teknik heyet ve takım arkadaşları tebrik etti. Jailson için pasta kesildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.