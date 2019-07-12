Fenerbahçe'de neşeli idman

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına açık bir idman yaptı.

Yoğun sis altındaki antrenmanda futbolcular, ısınma bölümünün ardından top sürme, top çalma, pres ve kısa alanda paslaşma çalışmaları gerçekleştirdi.

Bugün kampa katılan Hasan Ali Kaldırım da idmanda yer aldı. Altay Bayındır ise kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

Yarın sabah Topuk Yaylası'ndaki son idmanına çıkacak Fenerbahçe, Boluspor ile karşılaşacağı hazırlık maçının ardından ilk etap çalışmalarını tamamlayacak.