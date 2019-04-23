Fenerbahçe'de neredeyse tüm transferler fiyasko

Fenerbahçe Yönetimi, Sportif Direktör Comolli’nin önderliğinde sezon başında kadrosuna 11 yeni isim kattı. Bu oyunculardan şu anda sadece Harun ile Ayew ilk 11’de sürekli şans bulabiliyor. Jailson zaman zaman oynuyor, sakatlanan Frey de çok az görev yapan isimlerden. Benzia ile Slimani kadro dışı kalırken, Barış ve Reyes kiralık gönderildi. Berke, Ferdi ve sakat Tolga Ciğerci forma yüzü göremiyor. Ara transferde alınan Moses, Zajc, Tolgay, Serdar ve Sadık kadroda yer bulsalar da beklenen faydanın uzağında kaldılar. Transfer döneminde 16 oyuncu için 26 milyon 740 bin euro (Yaklaşık 175 milyon lira) bonservis ve kiralama bedeli ödeyen Fener’in parası boşa gitti.

(Star)