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aksam.com.tr
  • 09 Mayıs 2020 Cumartesi 16:39
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  • 09 Mayıs 2020 Cumartesi 16:39

Fenerbahçe'de Nenad Bjelica imzayı atmaya geliyor

Fenerbahçe'de Nenad Bjelica imzayı atmaya geliyor

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Yeni teknik direktörünü belirlemek adına çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, daha önce bir görüşme gerçekleştirdiği Nenad Bjelica'nın takımın başına geçmesi konusunda son aşamaya geldi.

TUTTOmercatoWEB'in Hırvat sitesi 24sata'ya dayandırdığı habere göre Nenad Bjelica'nın Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı ve İstanbul'a gelerek önümüzdeki saatlerde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bjelica, 12 Haziran'da yeniden başlayacak Süper Lig'in kalan bölümünde Fenerbahçe'nin başında yer alabilir.

Fenerbahçe'nin 3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulunduğunu belirtilirken Hırvat hocanın yıllık 2 milyon Euro kazanacağı aktarılıyor.

Nenad Bjelica, büyük başarılara imza attığı Dinamo Zagreb ile 15 Mayıs 2018'de bir sözleşme imzalamış ve 4 gün sonra şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Dinamo Zagreb ile üst üste iki lig şampiyonluğu yaşayan Bjelica'nın sözleşmesi bu sezon sonunda tamamlanacaktı ki Hırvat ekibi lige ara verildikten sonra 16 Nisan'da tüm teknik ekip ile yolların ayrıldığını açıklamıştı. 

(Fanatik)

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