Fenerbahçe'de Nabil Dirar yine sol beke geçiyor

Fenerbahçe'de uzun süren sakatlığını atlatan Hasan Ali Kaldırım, son 4 lig maçında görev almıştı. Ancak milli futbolcu Konyaspor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu nedenle nöbetçi sol bek Nabil Dirar yine savunmanın soluna geçmeye hazırlanıyor.
30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu sezon forma giydiği 24 maçın 18’inde sol bek olarak görev yapmıştı. Bu bölgede zaman zaman Deniz Türüç denense de özellikle savunmada fazlasıyla aksadı.
Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe Yönetimi, son dakika haberine göre Yalçın Koşukavak ile anlaştı. Bu sezon Bursaspor ile Altay'ı çalıştıran ve Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nda yer alan "Teknik adamlar aynı sezon içerisinde en fazla iki kulüp adına tescil edilebilirler." kuralına takılan Koşukavak, sarı lacivertli takımda nasıl görev alacak? İşte detaylar...
Kulüplerin derinleşen mali yükünü Beşiktaş Başkanı Çebi yorumladı: “Dünyanın başına büyük bir bela gelmiş. Varsa para veririz, yoksa vermeyiz. Para pul konuşulacak zaman değil. Her birimiz mücadele verip, katlanacağız ve sabırlı olacağız. Önceliğimiz insan sağlığı.”
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, yeniden sarı lacivertli takıma mı dönüyor? Tecrübeli teknik direktör, “Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacağınız konuşuluyor, doğru mu?” sorusuna cevap verdi.
Yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş, Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus'u gündemine aldı. Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda hareket eden yönetim, başarılı defansı bonservissiz kadrosuna katmak istiyor.
Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz'ı, Barcelona, Manchester City ve Manchester United takibe aldı... İngiliz basınına yansıyan haberlere göre genç oyuncu, sezon sonunda bu üç takımdan birine gidecek.
Koronavirüs salgını sebebiyle neredeyse tüm ülkelerde liglerin ertelenmesine rağmen Türkiye'de liglerin oynanmaya devam etmesi Beşiktaş'ta huzursuzluğa sebep oldu. Siyah-Beyazlılardaki bazı yabancı futbolcular idmana çıkmak istemiyor.
Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası soyunma odasında oyuncularına iki gün izin veren Fatih Terim, “Sakin olun, merak etmeyin. Sağduyu galip gelecektir. İki gün ailenizle beraber dinlenin, bizden haber bekleyin. Dünyanın her yerinde olduğu gibi maçlar ertelenecektir” dedi.