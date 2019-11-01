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  3. Fenerbahçe'de Nabil Dirar ve Harun Tekin takımla çalıştı

Fenerbahçe'de Nabil Dirar ve Harun Tekin takımla çalıştı

Fenerbahçe'de Nabil Dirar ve Harun Tekin takımla çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile 3 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, 3 grup halinde 5'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdi.     

Sakatlıkları geçen Nabil Dirar ve Harun Tekin, takımla çalıştı. Max Kruse ve Adil Rami ise özel program dahilinde antrenman yaptı.     

Sarı-lacivertli ekip, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Fenerbahçe, akşam saatlerinde ise Kayseri'ye gidecek.

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