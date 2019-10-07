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  3. Fenerbahçe'de Nabil Dirar fıtık ameliyatı olacak

Fenerbahçe'de Nabil Dirar fıtık ameliyatı olacak

Fenerbahçe'de Nabil Dirar fıtık ameliyatı olacak

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Nabil Dirar, ameliyat için gün sayıyor. Kasığındaki fıtığa rağmen fedakarlık yaparak Hasan Ali'nin yokluğunda sol bek oynayan Dirar'la ilgili karar bu hafta içerisinde verilecek. Teknik heyet, ayak tabanındaki sorunu gidermek için New York'a giden Hasan Ali'den yanıt bekliyor.

Hasan'ın, milli aranın ardından 20 Ekim'de oynanacak Yukatel Denizli maçıyla birlikte takıma dönebileceği yönünde haber alınırsa, Nabil Dirar hemen kasık fıtığı ameliyatı olacak. Faslı oyuncunun ameliyat sonrası sahalara dönüşünün bir ayı bulabileceği bildirildi.

Hasan'ın sakatlığı nedeniyle ameliyatını erteleyen Dirar, bu süreçte sol bekteki sıkıntıya ilaç olmuştu. Dirar 7 lig maçının tamamında 90 dakika mücadele etti. 2 gol attı.

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