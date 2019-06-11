  • $5,7904
  • 6,5571
  • 246.218
  • 94.092
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Spor Haberleri
  • Fenerbahçe'de muhalefet Ali Koç'un karşısına İlhan Ekşioğlu'nu çıkarmaya hazırlanıyor
11 Haziran 2019 Salı 10:47 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 10:52

Fenerbahçe'de muhalefet Ali Koç'un karşısına İlhan Ekşioğlu'nu çıkarmaya hazırlanıyor

Fenerbahçe'de muhalefet Ali Koç'un karşısına İlhan Ekşioğlu'nu çıkarmaya hazırlanıyor

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Aykut Kocaman ve İlhan Ekşioğlu’nun Türkiye-Fransa maçı için Konya’da bir araya gelmesi dedikodu kazanının kaynamasına neden oldu.

Bir süredir Ali Koç’un karşısına güçlü bir aday çıkarma çabaları içinde olan muhalefet Ozan Balaban ismi üzerinde dururken, Ekşioğlu’nun göreve talip olduğu iddia edildi.

Muhalefetin İlhan Ekşioğlu’nun etrafında birleşebileceği ama buna rağmen Ozan Balaban ismine sıcak bakanların sayısının çok daha fazla olduğu ise gelen bilgiler arasında. Muhalefetin ayrıca seçin sürecinde Ali Koç’a destek olan ama gelen başarısızlık ve umut vermeyen politikalar yüzünden desteğini çekenlerle de dirsek temasına başladığı gelen bilgiler arasında.

Seçimde Ali Koç'a destek verenler geri çekiliyorlar

Seçim sürecinde Ali Koç’a sonsuz destek veren pek çok isim futbol takımının yaşadığı hayal kırıklığının yanı sıra yanlış politikalar ve düşülen durum yüzünden Ali Koç’tan desteğini çekmiş durumda. Bu isimlerden bazıları Koç’a ilk günden beri muhalif olan isimlerle dirsek temasına girmeye başladı.

Ali Koç’a desteğini çekenlerin başında eski başkanlardan Ali Şen geliyor. Seçim sürecinde Ali Koç’a ciddi anlamda destek veren bazı isimlerin de yine ''bu iş Ali Koç’la olmayacak. Daha kötüye gitmeden önüne geçilmeli'' kararı aldıkları bildirildi.

(Fotospor)

Rus Su-27 Jetinden İki Ülkenin Savaş Uçağına Müdahale!

İran’ın Yeni Hava Savunma Füze Sistemi Görücüye Çıktı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kim bu terbiyesiz! Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatmıştı

Çernobil dizisi zirveye oturdu; turistler bölgeye akın etti

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.