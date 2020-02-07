Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç sözleşmeyi kaptı

TÜRKİYE Kupası’nda 5, Süper Lig’de 4 maça çıkan ve toplam 9 gol kaydeden Mevlüt Erdinç ile yeni sözleşme üzerinden de görüşmelere başlayan sarı-lacivertli yönetim, 32 yaşındaki milli futbolcunun sözleşmesini 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

AKŞAM

TÜRKİYE Kupası’nda 5, Süper Lig’de 4 maça çıkan ve toplam 9 gol kaydeden Mevlüt Erdinç ile yeni sözleşme üzerinden de görüşmelere başlayan sarı-lacivertli yönetim, 32 yaşındaki milli futbolcunun sözleşmesini 1 yıl daha uzatma kararı aldı. Fenerbahçe kariyerine devam etmek isteyen Mevlüt Erdinç, sarı-lacivertli kulüpten 1.2 milyon euro maaş alıyor. Fenerbahçe’de mutlu olduğunu ifade eden Mevlüt Erdinç, “Fenerbahçe, Türkiye’nin en büyük kulübü ve bu forma altında mücadele etmekten dolayı onur duyuyorum” ifadelerini kullanmıştı.