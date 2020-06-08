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aksam.com.tr
  • 08 Haziran 2020 Pazartesi 10:25
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Fenerbahçe'de Mehmet Ekici 11'e koşuyor

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici 11'e koşuyor

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Sezonun ilk yarısında kadro dışı kalıp, ikinci yarıda dönen Mehmet Ekici, lige verilen arayı iyi değerlendirdi. İdmanların en başarılı ismi olan Ekici, Kruse'nin yokluğunda formayı ne kadar çok istediğini gösterdi.

Mehmet Ekici, sezonun ilk yarısında Ersun Yanal tarafından TFF’ye verilen kadronun dışında bırakılmıştı. Yanal, oyuncunun sık sık sakatlanmasını bu karara gerekçe gösterdi. Yanal, sezonun ikinci yarısında ise bu kararından vazgeçti, Ekici takıma geri döndü. Gurbetçi oyuncu ligdeki Denizli ve kupadaki Trabzon maçında asist yapmayı başaradı. Koronavirüs nedeniyle lige verilen ara, Mehmet Ekici’nin tam anlamda hazır hale gelmesi için fırsat oldu. 30 yaşındaki oyuncu, bunu en iyi şekilde değerlendirdi. Başarılı oyuncu, Riva Kampı’nın da en formda isimlerinden oldu.

Kaderi kendi elinde

Ekici için sezonun kalan bölümünde göstereceği performansın büyük önemi var. Deneyimli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Fenerbahçe’ye istediği katkıyı veremediğini düşünen Mehmet Ekici, Sarı-Lacivertliler’de şampiyonluk yaşamadan ayrılmak istemiyor. Kruse’nin sakatlığında Ekici’nin düzenli olarak 11’de yer alması bekleniyor. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu kalmak için hem iyi bir performans göstermek için elinden gelen mücadeleyi ortaya koyacak hem de maaşında ciddi bir indirim yapılmasını kabul edecek.

‘Hedefimiz çifte galibiyet’

Mehmet Ekici, sezonun kalan bölümü için en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi. Başarılı oyuncu, “Önce ligde Kayserispor ile oynayacağız. Ardından en önemli sınavımıza kupada yarı final rövanşında Trabzonspor karşısında çıkacağız. Takım olarak bu iki mücadele için de hazırız. Sezonun kalan bölümüne çifte galibiyetle başlayıp, aynı şekilde devam edeceğimize inanıyorum” diye konuştu.

(Fanatik)

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