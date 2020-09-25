Fenerbahçe'de Mbwana Samatta ayağının tozuyla ilk idmanına çıktı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı bildirildi.
Sarı-lacivertli takımda ağrıları bulunan Serdar Aziz, Nabil Dirar ve Garry Rodrigues antrenmana katılmadı. Gökhan Gönül özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı. Genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz ise milli takım işlemleri nedeniyle idmanda yer almadı.
- SAMATTA İLK ANTRENMANINA ÇIKTI
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.
İdmandan önce futbolcularla saha içinde kısa bir toplantı yapan Erol Bulut, Samatta'yı takım arkadaşlarına tanıttı. Futbolcular, Tanzanyalı milli golcüyü alkışlarla karşıladı.
İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'dan kadroya dahil edilen 27 yaşındaki futbolcu da takım arkadaşlarına kısa bir konuşma yaptı.
Öte yandan antrenmanı idari menajer Volkan Ballı, Emre Belözoğlu ve sarı-lacivertli takımın eski oyuncularından Selçuk Şahin de takip etti.
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Mbwana Samatta'nın Galatasaray derbisinde 21 kişilik kadroda olması bekleniyor. İngiltere'den hazır gelen Tanzanyalı golcü, idmanda Erol Bulut'un gözüne girerse dev derbiye sürpriz bir şekilde ilk 11'de dahi başlayabilir.
Son olarak Manchester City'de forma giyen ve şu an boşta olan Aleix Garcia ile Galatasaray temas kurmuştu. 23 yaşındaki orta saha oyuncusuna Dinamo Bükreş de talip oldu ancak İspanyol futbolcu ‘Galatasaray'dan haber bekliyorum' diyerek teklifi reddetti.
Troy Deeney, Stefano Okaka ve Kevin Gameiro ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, her olasılığa karşı Papiss Cisse'yi de listesinde tutuyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bugüne kadar 9 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Terim'in 5-3 üstünlüğü bulunuyor.
Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
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