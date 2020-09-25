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aksam.com.tr
  • 25 Eylül 2020 Cuma 12:15
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Fenerbahçe'de Mbwana Samatta ayağının tozuyla ilk idmanına çıktı

Fenerbahçe'de Mbwana Samatta ayağının tozuyla ilk idmanına çıktı

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Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı bildirildi.

Sarı-lacivertli takımda ağrıları bulunan Serdar Aziz, Nabil Dirar ve Garry Rodrigues antrenmana katılmadı. Gökhan Gönül özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı. Genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz ise milli takım işlemleri nedeniyle idmanda yer almadı.

- SAMATTA İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.

İdmandan önce futbolcularla saha içinde kısa bir toplantı yapan Erol Bulut, Samatta'yı takım arkadaşlarına tanıttı. Futbolcular, Tanzanyalı milli golcüyü alkışlarla karşıladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'dan kadroya dahil edilen 27 yaşındaki futbolcu da takım arkadaşlarına kısa bir konuşma yaptı.

Öte yandan antrenmanı idari menajer Volkan Ballı, Emre Belözoğlu ve sarı-lacivertli takımın eski oyuncularından Selçuk Şahin de takip etti.

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