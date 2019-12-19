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  3. Fenerbahçe'de Max Kruse, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek

Fenerbahçe'de Max Kruse, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek

Fenerbahçe'de Max Kruse, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı kadrosu şekilleniyor. Ersun Yanal, Alman Max Kruse'den yoksun bir 11 için çalışıyor.

Süper Lig'de kötü gidişe Beşiktaş derbisiyle son vermek isteyen Fenerbahçe'de Pazar günü oynanacak maçın kadrosu için çalışmalar çoktan başladı.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın son haftalardaki performansıyla hayal kırıklığı olan ve taraftarın tepkisini çeken Max Kruse'nin olmadığı bir 11 üzerinde çalışmalar yaptığı öğrenildi.

Tecrübeli çalıştırıcının, Deniz Türüç'ün performansından memnun olduğu, Kruse'nin yerine bu oyuncuyu kullanabileceği ifade edildi.

Tahkim Kurulu'ndan bugün iki maç ceza alması ve derbide forma giymemesi beklenen Rodrigues'in forması için ilk aday Tolga Ciğerci olarak görülüyor.

Ersun Yanal, Max Kruse'yi İstanbulspor maçının kadrosuna da almadı. Sarı-lacivertliler; sakatlar, cezalılar ve derbi revizyonu nedeniyle 17 kişilik kadroyla stattaydı.

(Sabah)


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