Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena pişmanlığı

Fenerbahçe'nin sezon başında Olympiakos'a gönderdiği Valbuena, Yunanistan'da harikalar yaratıyor.

Olympiakos forması giyen ve başarılı bir sezon geçiren Mathieu Valbuena kariyerinde ilk şampiyonluğa kavuşmak istiyor.

Yeni takımıyla bu sezon tüm kategorilerde 8 gol ve 19 asist yapan Fransız yıldızın takımı Olympiakos, PAOK'un 5 puan önünde lider durumda.

UEFA Avrupa Ligi'nde de Arsenal'ı saf dışı bırakan Olympiakos'ta maça damga vuran isim olan Valbuena, "Olympiakos sözleşmemi 1 yıl daha uzatmak istiyor. Ben de burada kalmak isterim, hala çok güçlüyüm" dedi.

(Sporx)