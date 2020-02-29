Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena pişmanlığı

Olympiakos forması giyen ve başarılı bir sezon geçiren Mathieu Valbuena kariyerinde ilk şampiyonluğa kavuşmak istiyor.
Yeni takımıyla bu sezon tüm kategorilerde 8 gol ve 19 asist yapan Fransız yıldızın takımı Olympiakos, PAOK'un 5 puan önünde lider durumda.
UEFA Avrupa Ligi'nde de Arsenal'ı saf dışı bırakan Olympiakos'ta maça damga vuran isim olan Valbuena, "Olympiakos sözleşmemi 1 yıl daha uzatmak istiyor. Ben de burada kalmak isterim, hala çok güçlüyüm" dedi.
(Sporx)
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