Fenerbahçe'de Luiz Gustavo kararı! Belözoğlu sonrası...

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun sezon sonunda futbolu bırakması beklenirken, yıldız oyuncunun takım kaptanlığı konusunda halefi olması için yönetime, lider ruhu ve karizmasıyla dikkat çeken Luiz Gustavo'yu tavsiye ettiği öğrenildi.
Kaptanlık pazubandını resmen takması durumunda Gustavo, F.Bahçe tarihinde Toni Schumacher ve Alex de Souza'dan sonra bu unvana sahip 3. yabancı olacak.
Sarı lacivertliler de başta Lyon olmak üzere birçok talibi bulunan Gustavo'yu satmayıp, tam tersine yeni sezonda sorumluluk üstlenmesini isteyecek.
(Sabah)
Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Galatasaray'ın gündemindeki Nazım Sangare transferine yeşil ışık yaktı. Konuyla ilgili konuşan Süğlün, “Transfer konusunu ligler bittikten sonra değerlendiririz. Bu kulüpler, Galatasaray ya da bir başkası olabilir. Kulübümüzün ve oyuncumuzun menfaatleri doğrultusunda hangi takım uygun olursa, o noktada kararımızı veririz. Biz bu tür konularda gayet açık bir kulübüz. Hem oyuncunun önünü kapatmayız hem de kulübümüzün yararına olacak her türlü kararın altına her zaman imzayı atarız” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Tuncay Şanlı, sarı-lacivertlilerde görev alabileceğinin sinyallerini verdi. Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural da Fenerbahçe iddialarına 'Neden olmasın' dedi.
Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Göztepe'de forma giyen Alpaslan Öztürk ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, 26 yaşındaki başarılı futbolcunun transferi için bir süredir Galatasaray ile çekişiyordu.
Teda'ya transferi Corona virüs nedeniyle direkten dönen Diagne'nin Çin'de hayatın düzelmeye başlaması nedeniyle transferinin hâlen gerçekleşebileceği düşünülüyor.
Fenerbahçe'de gelecek sezonun ilk planı ortaya çıktı. tecrübeli futboclu Emre Belözoğlu'nun sezon sonu futbolu bırakması beklenirken, Luiz Gustavo takımın yeni kaptanı olacak.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, liglerin akıbeti hakkında bir açıklama daha yaptı. Özdemir, “Buna devletimizin belirli kurullarıyla birlikte karar vereceğiz. Örneğin Sağlık Bakanlığı, Spor Bakanlığı ve bilim kurullarının hazırlayacakları raporlar çok önemli. Bunların ışığında hareket edeceğiz. Elbette UEFA'nın görüşünü de alacağız” ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın tecrübeli hocası Fatih Terim'in karantina süresi bitti. Yasaklar kalktığında işbaşı yapabilecek.