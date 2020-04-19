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aksam.com.tr
  • 19 Nisan 2020 Pazar 10:04
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  • 19 Nisan 2020 Pazar 10:04

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo Fransa yolcusu

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo Fransa yolcusu

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F.Bahçe'nin Brezilyalı orta sahasının sezon tamamlandıktan sonra Fransa'ya geri döneceği iddia edildi.

AKŞAM

BONGDAPLUS.VN sitesinin haberine göre; Marsilya’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Luiz Gustavo, Fransa kapılarını kapatmadı. Lyon yöneticisi Juninho, vatandaşını kulübüne getirmeye çalışıyor. Ligue 1’i tanıyan tecrübeli orta saha oyuncusunun bu sebeple adaptasyon süreci yaşamayacağı vurgulandı. Ayrıca Juninho’nun takımdaki Brezilyalı sayısını artırmaya çalıştığı biliniyor. Transferdeki en büyük sorun ise Gustavo’nun devam eden mukavelesi... Sarı-Lacivertli ekibin, tecrübeli oyuncuyu uygun bir fi yata satması beklenmiyor. Transfer görüşmelerini bizzat Juninho’nun sürdüreceği belirtildi.

FAYDALI OLAMAZ

FRANSA Ligi’nde birçok takımın formasını giyen eski futbolcu Jerome Rothen, “Türkiye’ye para için gitti. Orada yürüyerek oynadığını söylemiyorum ama Lyon için yeterli seviyede değil” ifadelerini kullandı.

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