Fenerbahçe'de Luiz Gustavo Fransa yolcusu

AKŞAM
BONGDAPLUS.VN sitesinin haberine göre; Marsilya’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Luiz Gustavo, Fransa kapılarını kapatmadı. Lyon yöneticisi Juninho, vatandaşını kulübüne getirmeye çalışıyor. Ligue 1’i tanıyan tecrübeli orta saha oyuncusunun bu sebeple adaptasyon süreci yaşamayacağı vurgulandı. Ayrıca Juninho’nun takımdaki Brezilyalı sayısını artırmaya çalıştığı biliniyor. Transferdeki en büyük sorun ise Gustavo’nun devam eden mukavelesi... Sarı-Lacivertli ekibin, tecrübeli oyuncuyu uygun bir fi yata satması beklenmiyor. Transfer görüşmelerini bizzat Juninho’nun sürdüreceği belirtildi.
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FRANSA Ligi’nde birçok takımın formasını giyen eski futbolcu Jerome Rothen, “Türkiye’ye para için gitti. Orada yürüyerek oynadığını söylemiyorum ama Lyon için yeterli seviyede değil” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu sağlığını riske attı. Sarı-Lacivertli takımın tecrübeli sağ beki, Şili'den dönen ve bir üniversite yurdunda karantinaya alınan karısı ile çocuğunun yanında kalıyor. Bu durum, eleştirileri de beraberinde getirdi.
Todofichajes.com, Enner Valencia'nın Tigres'den yaz ayında ayrılacağını yazdı.
Kolombiyalı, yaz aylarında Sarı-Kırmızılı takıma veda edebilir... Kolombiya basınından Radamel Falcao ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Es.besoccer.com adlı haber sitesi Galatasaray ile AlHilal'in 34 yaşındaki golcü için görüşmelere başladığını duyurdu.
F.Bahçe'nin Brezilyalı orta sahasının sezon tamamlandıktan sonra Fransa'ya geri döneceği iddia edildi.
Cim-Bom'un yıldızı Jimmy, ‘Karantinada kiminle kalmak istersin?' sorusuna Milli Takım'dan arkadaşı Erkan Zengin'in yanıtını verdi.
Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, koronavirüs sebebiyle zor günler yaşayan Mısır'daki köyüne binlerce ton yiyecek bağışı yaptı.
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