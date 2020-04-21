Fenerbahçe'de Lucescu formülü! Yalnız gelmeyecek...

Fenerbahçe’de teknik adam bilmecesi devam ediyor. Gündeme birçok isim geldi. Ancak henüz somut bir adım atılmadı. Son dönemde Erol Bulut adı ön plana çıktı. Genç teknik adam da peş peşe yaptığı açıklamalarla Sarı- Lacivertliler’e yeşil ışık yaktı. Ali Koç ise başkanlığı dönemindeki ilk iki sezonda yaşanan başarısızlık nedeniyle bu kez çok dikkatli davranmak istiyor. Yönetim, teknik adam konusunda farklı formüllerin üzerinde çalışıyor. Şu anda üzerinde durulan plan, Mircea Lucescu önderliğinde bir ekip oluşturmak.
Yerli oyunculara hakim
Rumen teknik adam, Milli Takım’ı çalıştırdığı dönemde kadroda büyük bir değişime giderek gençleştirme operasyonuna imza attı. Büyük bir başarıyla EURO 2020 biletini kapan Ay- Yıldızlılar’ın kadro mimarı Lucescu oldu. Fenerbahçe, Luce’nin yerli oyunculara olan hakimiyetinden yararlanmak istiyor. Yönetimin hedefi, 74 yaşındaki çalıştırıcıyı genç bir teknik adamla birlikte göreve getirmek.
Luce transferi çözecek
Bunun için de iki aday favori konumunda. Alanyaspor’un başarılı çalıştırıcısı Erol Bulut ve Altınordu’nun oyuncu yetiştirme uzmanı olan teknik adamı Hüseyin Eroğlu... Lucescu ile anlaşma sağlanması halinde, sonraki aşama olarak Bulut ve Eroğlu ile masaya oturulup bu yapılanmada görev almalarının teklif edileceği öğrenildi. Plana göre takımı bu ikiliden biri çalıştıracak, Luce ise danışman rolünü üstlenip transfer çalışmalarında aktif olarak rol oynayacak.
(Fanatik)
Hırvat basını, Dinamo Zagreb'le sözleşmesini fesheden başarılı teknik adam Nenad Bjelica'nın Fener'e yakın olduğunu duyurdu. Zagreb, Hırvatistan liginde 18 puan farkla lider durumdaydı.
Ay-Yıldıza ayağını feda eden ‘Rüzgarin oğlu' Orhan Çıkırıkçi'dan AKŞAM'a çok özel açıklamalar: “Türkiye için çok kolay bir maçtı. Depar attım. Açıkçası topu alma şansım da pek yoktu. Kaleciyle çarpıştım. Birçok kişi, ‘5-0'lık maçta ne gerek vardı' dedi ama bugün olsa yine kırılma pahasına ayağımı o topa sokardım.”
Maliyeti yüksek futbolculardan maaş indirimi bekleyen Galatasaray'da birçok yabancı futbolcu bu talebe olumsuz cevap verdi. Takımın sorunlu isimlerinden Younes Belhanda ise yönetime şart koştu. 1 yıl daha sözleşmesi olan Faslı futbolcu, “Sözleşmemi uzatırsanız indirimi kabul ederim” dedi.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, dolandırıcıların kurbanı oldu. Albayrak'ın dolandırıcılara kaptırdığı rakam da ortaya çıktı.
Aslan'ın hocası Terim, liglerin Haziran ortasında başlama ihtimali konuşulmaya başlayınca, harekete geçti. Ekibiyle yeni bir çalışma programı hazırlayan Fatih hoca, tüm futbolcularını tek tek aradı.
Fenerbahçe, Arsenal'in yıldızı Mesut Özil için girişimlerini bir kez daha sıklaştırdı. Başkan Ali Koç, Özil'i yakın markaja alırken oyuncuya ‘şimdi tam zamanı' diyerek sunabileceği maksimum teklifi iletti. Başarılı futbolcunun eşi Amine Gülşe Özil'in de Türkiye'ye dönmeye sıcak bakması transferin gerçekleşme olasılığını artırıyor.
Yönetim, EURO 2020 vizesi alan Milli Takım'ın mimarı olan Mircea Lucescu'yu yeniden gündemine aldı. Hedef, Rumen teknik adamla birlikte Erol Bulut ya da Hüseyin Eroğlu gibi genç bir hocayı buluşturmak.