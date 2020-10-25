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aksam.com.tr
  • 25 Ekim 2020 Pazar 08:00
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Fenerbahçe'de limitler nasıl arttı?

Fenerbahçe'de limitler nasıl arttı"

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AKŞAM

Kısıtlama içindeki Fenerbahçe'nin transferleri böyle yapılmış... Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, “561 milyon lira ana para ödemesini erteledik. Oyuncu satışından 23 milyon euro gelir elde ettik. Ödenecek garanti ücretleri düşürdük” dedi

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu’nda, “18 milyon euro” harcama limiti bulunan Fenerbahçe’nin bu kadar transferi nasıl yapabildiği konusunda Genel Sekreter Burak Kızılhan bilgi verdi. Kızılhan, “4 Ağustos’ta harcama limitleri duyuruldu. Bizim için yüzde 15 sapmayla açıklanan 177 milyon lira seviyesindeki limit, futbolun gerçeklerini yansıtmıyordu. Mevcut kadromuzun harcamalarını bile karşılamayacak limitimizi, finansal adımlarla arttırdık.” dedi.

TESCİLE OLANAK SAĞLADI 

Burak Kızılhan, “Kulübümüz, bankalar ile yapılan anlaşma çerçevesinde 561 milyon lira ana para ödemesini Ekim 2021’e ötelemiş ve oyuncu satışından 23 milyon euro gelir elde etmiştir. Bununla birlikte yeni sözleşmelerde ödenecek garanti ücretler düşürülerek, performansa dayalı ücretlendirme yöntemi benimsenmiştir. Bu finansal hamleler, yeni transferlerimizin tesciline olanak sağlamıştır.” açıklamasında bulundu.

BÜTÇE 56 MİLYON EURO 

Fenerbahçe Genel Sekreteri, “Açıklamamızda 23.1 milyon euro transfer geliri, 14.6 milyon euro transfer harcaması ve toplam 8.5 milyon euro transfer karı ile kapattığımızı görebilirsiniz. Teknik kadromuz dahil tüm futbol takımı ve Fenerium personelimizin de içinde olduğu 2020-21 sezon sonu bütçemiz vergiler dahil 56 milyon euro şeklinde hesaplanmıştır. Türkiye Bankalar Birliği ile borç yapılandırmasına dair görüşmeler sürmektedir.” dedi.

LOKOMOTİF BİZİZ

Yüksek Divan Başkanı Vefa Küçük, “F.Bahçe, Türk sporunun lokomotifi . 2021 Haziran’da yapılacak seçimlere kadar yönetimin başarılı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

FBTV KAPANACAK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “FBTV’nin kulübe maliyetleri çok yüksek. Youtube’da aylık 500-600 bin TL gelir elde etmeye başladık. FB TV, Youtube’a geçecek.” dedi. 

ALİ KOÇ: 3 YILDIZI TAKMAYIZ

Başkan Ali Koç, “28 şampiyonluğumuz var. Bunu kimse değiştiremez. Ama bunun bir rakibimizin gündemine gelmesi sevindirici. 5 yıldızı takmadan 3 yıldızı kullanmayalım önerisi var. Yeni sezonda olabilir. Ama sezon sonu şampiyon olup 4. yıldızı alırsak onu da mı takmayalım?. Sizden öneri bekliyorum.” dedi.

612’DEN 460 MİLYONA

Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam ise, “Borcumuz 2 senede; 612 milyondan, 460 milyon euroya geriledi. Bu başta başkanımızın kişisel maddi katkılarıyla oldu.” dedi. 

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