Fenerbahçe'de Lemos formayı geri alıyor

Fenerbahçe'de teknik heyetin Mauricio Lemos'a dönüş yapacağı bildirildi. Erol Bulut ve kurmaylarının, G.Birliği maçıyla birlikte savunmanın göbeğinde değişikliğe gitmeye hazırlandığı kaydedildi. Bu noktada Serdar Aziz'in kulübeye çekileceği, Lemos'un yeniden Tisserand ile göbekteki ikiliyi oluşturacağı ifade edildi.
Lemos'un top kullanma becerisi nedeniyle teknik heyet tarafından yeniden tercih edildiği kaydedildi. Bulut'un Lemos'ta çok büyük bir form düşüklüğü olmadığı takdirde bundan böyle savunmanın göbeğinde değişiklik yapmayacağı gelen bilgiler arasında.
İDMANA ÇIKMADI
Lemos geçirdiği gribal enfeksiyon sebebiyle dünkü antrenmana katılmadı.
MERT HAKAN MESAİYE BAŞLADI
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, A Milli Takım kampında yaşadığı sakatlığın ardından kendisini yeni yeni toparlıyor. Sakatlığın izlerini üzerinden atan 26 yaşındaki oyuncu, ekstra mesaiye başladı. G.Birliği maçında oynamayı çok isteyen Mert'e, Bulut'un skora göre 2. yarıda görev verebileceği öğrenildi.
Fenerbahçe'de son dört haftadır gol bulamayan Samatta'nın performansı tartışma konusu. Papiss Cisse ile birlikte ligin en fazla net gol pozisyonu kaçıran ismi durumunda olan Tanzanyalı santrfor, şut karnesinde stoper Serdar Aziz'in bile gerisinde kaldı.
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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, takımla ilk antrenmanına çıkarken, oyuncularına da moral konuşması yaptı.
Fenerbahçe'de teknik heyetin savunmada Mauricio Lemos'a dönüş yapacağı kaydedildi.
Gaziantep karşılaşmasında sakatlanan Welinton'un, Başakşehir maçına yetişmesinin zor olması teknik direktör Sergen Yalçın'ın keyfini kaçırdı.
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