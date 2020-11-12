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aksam.com.tr
  • 12 Kasım 2020 Perşembe 11:54
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Fenerbahçe'de Lemos formayı geri alıyor

Fenerbahçe'de Lemos formayı geri alıyor

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Sabah

Fenerbahçe'de teknik heyetin savunmada Mauricio Lemos'a dönüş yapacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'de teknik heyetin Mauricio Lemos'a dönüş yapacağı bildirildi. Erol Bulut ve kurmaylarının, G.Birliği maçıyla birlikte savunmanın göbeğinde değişikliğe gitmeye hazırlandığı kaydedildi. Bu noktada Serdar Aziz'in kulübeye çekileceği, Lemos'un yeniden Tisserand ile göbekteki ikiliyi oluşturacağı ifade edildi.

Lemos'un top kullanma becerisi nedeniyle teknik heyet tarafından yeniden tercih edildiği kaydedildi. Bulut'un Lemos'ta çok büyük bir form düşüklüğü olmadığı takdirde bundan böyle savunmanın göbeğinde değişiklik yapmayacağı gelen bilgiler arasında.

İDMANA ÇIKMADI

Lemos geçirdiği gribal enfeksiyon sebebiyle dünkü antrenmana katılmadı.

MERT HAKAN MESAİYE BAŞLADI

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, A Milli Takım kampında yaşadığı sakatlığın ardından kendisini yeni yeni toparlıyor. Sakatlığın izlerini üzerinden atan 26 yaşındaki oyuncu, ekstra mesaiye başladı. G.Birliği maçında oynamayı çok isteyen Mert'e, Bulut'un skora göre 2. yarıda görev verebileceği öğrenildi.

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