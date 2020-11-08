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  • Fenerbahçe'de Konyaspor yenilgisi sonrası soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı
  • 08 Kasım 2020 Pazar 15:17
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Fenerbahçe'de Konyaspor yenilgisi sonrası soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Konyaspor yenilgisi sonrası soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı

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Sporx

Süper Lig'de yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, dün akşam sahasında Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini aldı. Karşılaşma sonrası Sarı-Lacivertlilerin soyunma odasında yaşananlar ise ortaya çıktı.

Mağlubiyetin ardından oyuncuların morallerinin bozuk olduğu görülürken devreye teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu girdi.

Bu sezon ilk kez mağlup olan Fenerbahçe’de maç sonu soyunma odasında Teknik Direktör Erol Bulut ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu sarı lacivertli oyunculardan kafalarını kaldırmalarını istedi.

“BEN DEĞİL BİZ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İlk olarak oyuncularına seslenen Teknik Direktör Erol Bulut, futbolcularıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Bulut, futbolcularıyla yaptığı görüşmede “Ben değil biz olmaya devam edeceğiz, bugüne kadar nasıl takım halinde kazandıysak bu kez hep birlikte kaybettik. Hatalarımızın farkına varacağız, bir daha tekrar etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“BU MAÇ BİR KAZA”

Erol Hoca’dan sonra söz alan Sportif Direktör Emre Belözoğlu ise kazandığında değil kaybettiğinde de takım olunması gerektiğinin altını çizdi ve bu maçın bir yol kazası olduğu söyledi.

Oyuncularda kendi aralarında yaptığı konuşmada kimin ne hata yaptığının bir öneminin olmadığı, konuşmak yerine daha çok çalışarak ileriye bakacakları ifade edildi.

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