Fenerbahçe'de kara bulutlar eksik olmuyor! Paramparça...

Ligde galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Takımın başında teknik direktör yok. Kart sınırındaki Altay, Serdar ve Ozan itirazla kart görüp cezalı duruma düştü. Tribünlere gelen taraftar, kendi oyuncularını ıslıkladı... Fenerbahçe her anlamda dağıldı.

Fenerbahçe, ligde şubat ayını galibiyet alamadan tamamladı, Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Sarı- Lacivertliler için mart da hiç iyi başlamadı. Kanarya, kupada Trabzonspor’a ilk maçta 2-1 kaybetti. Yanal’ın ayrılmasının ardından teknik direktör konusunda bir gelişme yaşanmadı. Görünürde antrenör Zeki Murat Göle, arka planda ise Emre Belözoğlu dümene geçti. Ancak değişen bir şey olmadı.

Zirveyle fark 12

Teknik direktörsüz Fenerbahçe, sahasında Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı. Galibiyet hasreti 6 maça, zirveyle fark 12 puana çıktı. Peş peşe yaşanan kötü gelişmeler, takımı da psikolojik olarak etkiledi. Denizli karşısında kart sınırında çıkan Altay Bayındır, Serdar Aziz ve Ozan Tufan, itirazları nedeniyle gördükleri sarı kartlarla bu kötü dönemde cezalı duruma düştü. Kırmızı kart gören Tolay Arslan ile birlikte bu 3 oyuncu, Konya deplasmanında yok.

Yönetimden ses yok

Futbolcuların gereksiz kartları, teknik direktörsüz takımın içinde bulunduğu durumu gözler önünde serdi. Taraftarların da artık sabrı taştı. Evindeki son maçta Galatasaray’a 3-1 mağlup olup 20 yıllık yenilmezliğe veda eden Fenerbahçe, Denizli karşısında da kazanamayınca tribünlerin tepkisi arttı. Taraftarlar, kendi futbolcularını yuhalayıp, ıslıkladı. Bu süreçte yönetimin sessizliğe bürünmesi de 12. adamı fazlasıyla kızdırdı.

(Fanatik)