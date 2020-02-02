Fenerbahçe'de kaptan Ozan Tufan'dan taraftara şampiyonluk sözü

Büyük bir coşku ve şampiyonluk şarkıları ile Fenerbahçe futbol takımını karşılayan sarı-lacivertli taraftarlar ile Ozan Tufan ve Emre Belözoğlu konuştu.

Trabzonspor'a 2-1 yenilerek zirve yarışında sarsılan Fenerbahçe'yi İstanbul'a dönüşünde sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı.

Büyük bir coşku ve şampiyonluk şarkıları ile Fenerbahçe futbol takımını karşılayan sarı-lacivertli taraftarlar ile Ozan Tufan ve Emre Belözoğlu konuştu.

Ozan Tufan'dan Fenerbahçeli taraftarlara; "Yenilgi için özür dileriz! Biz terimizin son damlasına kadar mücadelemizi göstereceğiz ve inşallah da sezon sonunda Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız"

Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli taraftarlara söz verdi; "Size söz veriyorum, Allah'ın izniyle şampiyonluk mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz, hiç merak etmeyin"