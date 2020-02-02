Fenerbahçe'de kaptan Ozan Tufan'dan taraftara şampiyonluk sözü

Trabzonspor'a 2-1 yenilerek zirve yarışında sarsılan Fenerbahçe'yi İstanbul'a dönüşünde sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı.
Büyük bir coşku ve şampiyonluk şarkıları ile Fenerbahçe futbol takımını karşılayan sarı-lacivertli taraftarlar ile Ozan Tufan ve Emre Belözoğlu konuştu.
Ozan Tufan'dan Fenerbahçeli taraftarlara; "Yenilgi için özür dileriz! Biz terimizin son damlasına kadar mücadelemizi göstereceğiz ve inşallah da sezon sonunda Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız"
Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli taraftarlara söz verdi; "Size söz veriyorum, Allah'ın izniyle şampiyonluk mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz, hiç merak etmeyin"
Babel, Nzonzi, Emre Mor ve Emre Taşdemir’in ayrılmasına karşın 101 milyon euro ile yine Süper Lig’in en pahalı takımı olmayı başardı. Trabzon ikinci sırada yer alırken onu Fenerbahçe ve Beşiktaş izledi.
Beşiktaş'ın Serie A ekibi Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü oyuncu Kevin-Prince Boateng, bu sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah - beyazlı taraftarlara mesaj gönderdi.
G.Saray, transferde son 10 sezonda en çok zarar eden kulüp oldu. 104.7 milyon eurosu uçan Sarı-Kırmızılılar’ı 102.2 milyon euroyla ezeli rakibi Fenerbahçe takip etti.
SARI kart cezası sebebiyle Başakşehir maçında sahaya çıkamayacak olan Vedat Muriqi, G.Antep önünde 2. sarıdan atılarak cezasını kupa maçında çekmişti. Aynı vaka yine tekrarlandı.
Süper Lig'de Trabzonspor, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederken, yerel gazeteler galibiyeti sayfalarına taşıdı.
Galatasaray ile Kayserispor Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya geliyor.