Fenerbahçe'de Jose Sosa bireysel çalışmalara başladı

Kuzey Makedonya 1. Ligi'nde mücadele eden FC Shkupi'nin teknik direktörlüğünü yapan teknik direktör Ümit Karan, TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor ile prensipte anlaşma sağladı.

Atletico Madrid, adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Diego Costa'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Genç yetenek avında olan Galatasaray, aradığı yıldız adayını Romanya'da buldu. DETAY • Galatasaray, Gheorghe Hagi Futbol Akademisi 'nin Romanya futboluna kazandırdığı 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Roberto Leonard Malaele 'yi radarına aldı. • İdari Direktör Şükrü Hanedar , görüşmeleri sonlandırmak için haftaya Romanya'ya çıkarma yapacak.

Galatasaray Diego Costa transferini işte böyle bitirecek

Galatasaray, Diego Costa transferi için Jorge Mendes'e talimat verdi.



DETAY

• Radamel Falcao'ya ABD'den tekliflerin geldiği ifade edilirken Mendes'in Falcao'yu satıp Diego Costa'yı Türkiye'ye getirmesi bekleniyor.

• Brezilya asıllı İspanyol golcü daha önce de Arda Turan ile aynı takımda yer almıştı.