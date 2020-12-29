Fenerbahçe'de Jose Sosa bireysel çalışmalara başladı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, koordinasyon hareketleri ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadığı bildirildi.
Jose Sosa'nın sahada bireysel çalışmalara başladığı, Filip Novak, Mame Thiam ve Diego Perotti'nin ise bireysel programları dahilinde salonda çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kuzey Makedonya 1. Ligi'nde mücadele eden FC Shkupi'nin teknik direktörlüğünü yapan teknik direktör Ümit Karan, TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor ile prensipte anlaşma sağladı.
Trabzonspor'un tecrübeli savunma oyuncusu Joao Pereira, hakkında çıkan "Ayrılma kararı aldı" haberlerine yönelik sosyal medya hesaplarından esprili bir yanıt verdi.
Süper Lig'in 16. haftasında 4 Ocak Pazartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Atletico Madrid, adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Diego Costa'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.
Genç yetenek avında olan Galatasaray, aradığı yıldız adayını Romanya'da buldu.
DETAY
• Galatasaray, Gheorghe Hagi Futbol Akademisi'nin Romanya futboluna kazandırdığı 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Roberto Leonard Malaele'yi radarına aldı.
• İdari Direktör Şükrü Hanedar, görüşmeleri sonlandırmak için haftaya Romanya'ya çıkarma yapacak.
Galatasaray, Diego Costa transferi için Jorge Mendes'e talimat verdi.
DETAY
• Radamel Falcao'ya ABD'den tekliflerin geldiği ifade edilirken Mendes'in Falcao'yu satıp Diego Costa'yı Türkiye'ye getirmesi bekleniyor.
• Brezilya asıllı İspanyol golcü daha önce de Arda Turan ile aynı takımda yer almıştı.