  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 14 Eylül 2020 Pazartesi 09:08
  • |
  • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Jailson'a Çin'den talip çıktı! 5 milyon euro bekleniyor

Fenerbahçe'de Jailson'a Çin'den talip çıktı! 5 milyon euro bekleniyor

Paylaş

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Jailson'un Çin'den talibi var. Sarı-Lacivertlilerin 5 milyon euro bonservis beklediği Brezilyalı futbolcu da düzenli forma giymek istediği için Çin'e gitme fikrine sıcak bakıyor.

Fenerbahçe’de bir ayrılık daha kapıda. Jailson’a Çin’den talip çıktı.

Erol Bulut’un, “Satılabilir” raporu vermesinin ardından yönetim, Brezilyalı orta saha oyuncusunun bonservisini 5 milyon Euro olarak belirledi. Düzenli bir şekilde forma giymek isteyen Jailson’un da Çin’e gitmek istediğini yönetime ilettiği kaydedildi.

Anlaşma gereği Sambacı’nın eski takımı Gremio, satıştan yüzde 15 pay alacak.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Kalinic hayırlı olsun! Resmi açıklama bekleniyor
Kalinic hayırlı olsun! Resmi açıklama bekleniyor

Kalinic hayırlı olsun! Resmi açıklama bekleniyor

Galatasaray yıldız oyuncuya imza attırıyor
Galatasaray yıldız oyuncuya imza attırıyor

Galatasaray yıldız oyuncuya imza attırıyor

İki golcünün biri ortaya çıktı
İki golcünün biri ortaya çıktı

İki golcünün biri ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin kupa töreni sosyal medyada gündem oldu

SPOR GÜNDEMİ

'Sergen Yalçın rahat yeneriz demişti'
'Sergen Yalçın rahat yeneriz demişti'

'Sergen Yalçın rahat yeneriz demişti'

Rıdvan Dilmen, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan ilk hafta maçının ardından konuştu.

Galatasaray'a altın dokunuş: Bu işin 'Piri'
Galatasaray'a altın dokunuş: Bu işin 'Piri'

Galatasaray'a altın dokunuş: Bu işin 'Piri'

Gaziantep maçında müthiş bir görüntü sergileyen Galatasaray'da ABD'li performans uzmanı Scott Piri'nin etkisi kısa sürede hissedildi. Ligin henüz başında fiziksel gelişimin bu seviyede olması dikkat çekti.

Jailson'un yeni adresi belli oldu! 5 milyon euroluk piyango
Jailson'un yeni adresi belli oldu! 5 milyon euroluk piyango

Jailson'un yeni adresi belli oldu! 5 milyon euroluk piyango

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Jailson'un Çin'den talibi var. Sarı-Lacivertlilerin 5 milyon euro bonservis beklediği Brezilyalı futbolcu da düzenli forma giymek istediği için Çin'e gitme fikrine sıcak bakıyor.

Ahmet Nur Çebi'den penaltı tepkisi
Ahmet Nur Çebi'den penaltı tepkisi

Ahmet Nur Çebi'den penaltı tepkisi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Fernandao'ya Türkiye'den 5 talip birden
Fernandao'ya Türkiye'den 5 talip birden

Fernandao'ya Türkiye'den 5 talip birden

Türkiye'de daha önce Bursaspor ve Fenerbahçe formaları giyen Jose Fernandao, tekrar Türkiye'ye dönebilir. Yeşil beyazlı kulüpte yeniden oynamak isteyen 33 yaşındaki golcüyle, Konyaspor, Erzurumspor, Hatayspor ve Adana Demirspor da ilgileniyor.

Sörloth kafasında bitirmiş
Sörloth kafasında bitirmiş

Sörloth kafasında bitirmiş

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yıldız golcü için açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, “Alexander Sörloth ayrılmak istiyor. Ama her isteyene tamam demeyiz öyle bir dünya yok. Ancak görüşüyoruz." dedi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.