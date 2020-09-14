Fenerbahçe'de Jailson'a Çin'den talip çıktı! 5 milyon euro bekleniyor

SPOR GÜNDEMİ

'Sergen Yalçın rahat yeneriz demişti' 'Sergen Yalçın rahat yeneriz demişti' Rıdvan Dilmen, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan ilk hafta maçının ardından konuştu.

Galatasaray'a altın dokunuş: Bu işin 'Piri' Galatasaray'a altın dokunuş: Bu işin 'Piri' Gaziantep maçında müthiş bir görüntü sergileyen Galatasaray'da ABD'li performans uzmanı Scott Piri'nin etkisi kısa sürede hissedildi. Ligin henüz başında fiziksel gelişimin bu seviyede olması dikkat çekti.

Jailson'un yeni adresi belli oldu! 5 milyon euroluk piyango Jailson'un yeni adresi belli oldu! 5 milyon euroluk piyango Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Jailson'un Çin'den talibi var. Sarı-Lacivertlilerin 5 milyon euro bonservis beklediği Brezilyalı futbolcu da düzenli forma giymek istediği için Çin'e gitme fikrine sıcak bakıyor.

Ahmet Nur Çebi'den penaltı tepkisi Ahmet Nur Çebi'den penaltı tepkisi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Fernandao'ya Türkiye'den 5 talip birden Fernandao'ya Türkiye'den 5 talip birden Türkiye'de daha önce Bursaspor ve Fenerbahçe formaları giyen Jose Fernandao, tekrar Türkiye'ye dönebilir. Yeşil beyazlı kulüpte yeniden oynamak isteyen 33 yaşındaki golcüyle, Konyaspor, Erzurumspor, Hatayspor ve Adana Demirspor da ilgileniyor.