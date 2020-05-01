Fenerbahçe'de Isla'nın yerine Nazım Sangare geliyor

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Sarı Lacivertliler'in Antalyaspor ile sözleşmesi devam eden Nazım Sangare konusundaki ısrarını sürdürüyor. Yönetim Isla'nın takımdan ayrılması durumunda o bölgeyi tecrübeli bir isme emanet etmek istiyor.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Sarı Lacivertliler'in Antalyaspor ile sözleşmesi devam eden Nazım Sangare konusundaki ısrarını sürdürüyor.

Son dönemde A Milli Takımımız’ın kadrosuna da dahil olmayı başaran Nazım’ın, Akdeniz temsilcisiyle sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. İsla’nın gelecek sezon için kadro planlamasında düşünülmediği öğrenilirken, sağ bekte oluşacak boşluğu Kanarya’nın Nazım ile dolduracağı konuşuluyor.

25 yaşındaki oyuncu bu sezon Süper Lig’de 18 maçta forma giydi ve 1 kez fileleri salladı.

(Fanatik)