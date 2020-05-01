Fenerbahçe'de Isla'nın yerine Nazım Sangare geliyor

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Sarı Lacivertliler'in Antalyaspor ile sözleşmesi devam eden Nazım Sangare konusundaki ısrarını sürdürüyor.
Son dönemde A Milli Takımımız’ın kadrosuna da dahil olmayı başaran Nazım’ın, Akdeniz temsilcisiyle sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. İsla’nın gelecek sezon için kadro planlamasında düşünülmediği öğrenilirken, sağ bekte oluşacak boşluğu Kanarya’nın Nazım ile dolduracağı konuşuluyor.
25 yaşındaki oyuncu bu sezon Süper Lig’de 18 maçta forma giydi ve 1 kez fileleri salladı.
(Fanatik)
İspanyol basını, sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceğini duyurdu.
Bir süredir ismi Fenerbahçe ile anılan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, Sarı-Lacivertliler ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Dinamo Zagreb'in başındaki görevi 16 Nisan'da sona eren Bjelica'nın Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında ilk sırada yer aldığı belirtiliyordu.
Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Ljajic'in yerine arayışlarını sürdürürken, Lille'de oynayan Gaitan transferine Sergen Yalçın'ın da son derece sıcak baktığı ifade ediliyor.
Galatasaray'da indirimler konusunda kritik tarih 11 Mayıs olarak belirlendi. Sarı Kırmızılı yönetim futbolculardan gelecek cevaba göre gelecek sezonun planlamasını yapma kararı aldı. Aslan'da gözler Falcao, Feghouli, Belhanda ve Emre Akbaba gibi sözleşmesi devam eden ve yüksek rakam alan oyuncularda olacak.
Beşiktaş'ta lige verilen arada kriz haline gelen Dorukhan Toköz konusu çözüme kavuştu. Yönetim 1.1 milyon euro yıllık ücrete genç oyuncuyla el sıkıştı. Açıklama takımın ekonomik planlaması netleştikten sonra yapılacak.
Fransa'da dün Ligue 1 şampiyonu olarak ilan edilen Paris Saint Germain, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen sol bek Alex Telles için harekete geçti.
Futbolu bırakmak istemediğini ve yeni sezonda devam etmek istediğini açıklayan Galatasaray kaptanı Selçuk İnan'ın durumu teknik direktör Fatih Terim ile yapacağı görüşme sonrası netlik kazanacak.