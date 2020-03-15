Fenerbahçe'de hoca krizi!

Konyaspor deplasmanındaki yenilgiyle krize devam eden Fenerbahçe'yi yeni bir sorun bekliyor.
Kurallar gereği diploması nedeniyle artık takımın başında sahaya çıkamayacak Zeki Murat Göle, gelecek hafta oynanacak Kayserispor maçında takımın başında yer alamayacak.
Konyaspor maçından sonra da gelecek hafta olamayacağını aktaran Zeki Murat Göle, "Bu benim son maçımdı, lisans olarak 2 maça çıkabiliyorum. Yönetimimizin çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.
Şu anda Avrupa'yı kasıp kavuran Koronavirüs nedeniyle yabancı hoca getirmesi imkansız olan sarı-lacivertliler, ligdeki kötü gidişatı nedeniyle zor duruma düştü.
Şu anda hiçbir ülkeden giriş-çıkışlar olmadığı için yabancı teknik adam tercihi çıkmaz sokağa girdi.
Fenerbahçe'de Kayserispor mücadelesinde kimin görev yapacağı hafta arasında netleşecek. (Milliyet)
Fenerbahçeli taraftarlar dün akşamki Konyaspor mağlubiyetinin ardından Başkan Ali Koç'a öfke kustu.
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 26 haftasında kendi sahasında 9 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 1-0 yenmeyi başardı. Yeşil beyazlıların teknik direktörü Bülent Korkmaz ise bu galibiyetle tarihi bir başarıya imza attı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup olduğu maçta Sarı-Lacivertlilerin kalecisi Harun Tekin'in taç atışı kullanması sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.
Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından Galatasaray derbisiyle ilgili yaptığı paylaşıma, Siyah-Beyazlıların eski yıldızı Anderson Talisca'dan taraftarları heyecanlandıracak bir yorum geldi. Brezilyalı yıldız, “Sizi seviyorum, yakında döneceğim” dedi.
Ersun Yanal'ın ayrılmasından sonra takımı Zeki Murat Göle'ye emanet eden Fenerbahçe'de genç teknik adamın da görev süresi doldu. Lisansı yetersiz olduğu için sadece iki maç takımın başında maça çıkabilen Göle'nin yerine bundan sonraki maçların takımın başında kim olacağı merak konusu...
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor.
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Jailson, zorunluluktan defansta görevlendiriliyor ancak Brezilyalı futbolcu bu bölgede yaptığı hatalarla taraftarlara saç baş yolduruyor!