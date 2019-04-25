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  3. Fenerbahçe'de hedef Edin Visca ve Emre Belözoğlu

Fenerbahçe'de hedef Edin Visca ve Emre Belözoğlu

Fenerbahçe'de hedef Edin Visca ve Emre Belözoğlu

Fenerbahçe sezon sonunda Medipol Başakşehir’den Edin Visca ve Emre Belözoğlu’nu transfer etmek istiyor. Sarı-Lacivertliler Belözoğlu’nu sportif direktörlük görevine getirecek.

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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un Medipol Başakeşhir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile görüştüğünün ortaya çıkmasının ardından flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, Başakşehir'den iki ismi daha istediği öne sürüldü.

FENERBAHÇE, VISA VE EMRE'NİN PEŞİNDE VISCA SON YILLARDA SÜREKLİ GÜNDEMDE

Fenerbahçe'nin hedefindeki diğer iki ismin Edin Visca ve Emre Belözoğlu olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetim Başakşehir'in ve belki de ligin en flaş ismi olan Edin Visca'yı kadrosuna katmak istiyor. Müthiş bir performans ortaya koyan Boşnak yıldız son iki sezon başında da transfer gündemine gelmiş ancak sonuç alınamamıştı. Fenerbahçe, Edin Visca'nın dışında eski futbolcusu Emre Belözoğlu konusunda da planlar yapıyor.

FUTBOLU BIRAKMA HAZIRLIĞINDA

Alınan bilgilere göre yönetim, jubile hazırlığında olan Emre'yi sportif direktör olarak göreve getirmek istiyor. Milli futbolcu da daha önce yaptığı açıklamalarda, kariyerine Fenerbahçe'de yeni bir görevle devam etmeyi düşündüğünü ifade etmişti. Fenerbahçe kısa sürede resmi girişimlere başlayacak.

(Takvim)

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