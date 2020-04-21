Fenerbahçe'de hazırlıklar Topuk Yaylası'nda gerçekleşecek

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verildi. Birçok takımda futbolcular evlerinden çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş gibi bazı ekipler ise yavaş yavaş saha çalışmalarına başladı. Fenerbahçe’de de küçük gruplar halinde Samandıra’ya inme planı vardı ancak bu hayata geçmedi. Sarı-Lacivertliler, antrenman programını netleştirmek için TFF’nin ligin başlangıç tarihiyle ilgili vereceği kararı bekliyor. Tarih netleştikten sonra antrenörler Volkan Demirel ve Zeki Göle ile performans uzmanı Fatih Yıldız idman programını hazırlayacak. Salgın nedeniyle izole bir ortamda çalışmak büyük avantaj. Takımlar, bunun için kamp yeri arıyor.
Dış dünyaya kapanacaklar
Fenerbahçe ise bu konuda en rahat kulüp konumunda. Düzce’deki Topuk Yaylası Tesisleri, futbol takımı için hazırlanıyor. Program netleştikten sonra Sarı-Lacivertliler’in bir hafta ya da 15 gün boyunca burada kampa gireceği öğrenildi. Dış dünyaya kapanacak olan Kanarya, az sayıdaki tesis görevlisi ile birlikte ligin kalan bölümüne hazırlanacak.
(Fanatik)
Ay-Yıldıza ayağını feda eden ‘Rüzgarin oğlu' Orhan Çıkırıkçi'dan AKŞAM'a çok özel açıklamalar: “Türkiye için çok kolay bir maçtı. Depar attım. Açıkçası topu alma şansım da pek yoktu. Kaleciyle çarpıştım. Birçok kişi, ‘5-0'lık maçta ne gerek vardı' dedi ama bugün olsa yine kırılma pahasına ayağımı o topa sokardım.”
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Fenerbahçe'de ligin kalan bölümü için yapılacak hazırlıklar için TFF'nin başlama tarihini açıklaması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler, tarih netleştikten sonra Topuk Yaylası Tesisleri'nde izole bir şekilde kampa girecek.
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