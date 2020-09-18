Fenerbahçe'de Hatayspor maçının hazırlıkları sürüyor

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanın ilk bölümünde salonda çalıştı.
Ardından pas çalışması yapan oyuncular, çift kale maçla antrenmana devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Galatasaray'da herkes orta saha transferi beklerken teknik direktör Fatih Terim, Neftçi maçı öncesi yaptığı açıklamada “Eksik yerimiz sadece orta saha değil” demiş ve başka mevkilere de takviye yapılacağını ima etmişti. Tecrübeli hocanın bu sözlerinin ardından bahsi geçen isim ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar, Mario Götze ile anlaşma sağladı. Yıldız futbolcuyla 2 yıllık anlaşma yapılması planlanıyor. Galatasaray, Belhanda'yı Al Hilal'e sattığı gibi transferi resmiyete dökecek.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da heyecan verici bir gelişme yaşandı. Yıldız golcü Andy Carroll, Trabzonsporlu bir taraftarın yorumunu beğendi.
Vedat Muriqi ve Mevlüt Erdinç'i gönderen Kanarya'da forvet takviyesi için çalışmalar hızlandı.
Trabzonspor, Chelsea'den orta saha oyuncusu Lewis Baker'ı renklerine kattığını açıkladı.
Galatasaray'da merkez orta saha transferi için çalışmalar sürüyor. Sarı kırmızılılar Etobo ile orta alana ilk takviyeyi yapmıştı. Galatasaray'ın yeni hedefi ise Manchester City forması giyen Fernandinho.
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Troy Deeney ile ilgilendiği öne sürüldü. 32 yaşındaki golcünün Sarı-Lacivertlilere sıcak baktığı belirtilirken Fenerbahçe, Watford'a henüz resmi bir teklif yapmadı.