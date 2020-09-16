Fenerbahçe'de Hatayspor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 30 dakikası basına açık tutuldu.
İdmandan önce futbolcularla saha içinde kısa bir toplantı yapan Erol Bulut, yeni transfer Marcel Tisserand'ı takım arkadaşlarına tanıttı. Oyuncular, Demokratik Kongolu stoperi alkışlarla karşıladı.
Almanya temsilcisi Wolfsburg'dan kadroya dahil edilen Tisserand, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, gruplar halinde top kapma ve pas organizasyonlarıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı öğrenildi.
Sarı-lacivertli takımda hafif sakatlığı bulunan milli futbolcu Mert Hakan Yandaş, saha kenarında koşu yaptı.
Öte yandan futbolcular ve teknik heyet, antrenman öncesinde Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalarına destek olmak amacıyla "Sevinçli, mutlu aileler için SMA'lı bebeklere umut ol." pankartını açtı.
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