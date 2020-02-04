Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım en geç Galatasaray derbisinde sahada

Süper Lig'in ikinci yarısına zorlu bir fikstürle başlayan Fenerbahçe, Gaziantep ve Başakşehir maçlarından galibiyetle ayrılıp, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırmıştı. 20. hafta maçında Trabzonspor ile karşılaşan sarı-lacivertliler, 2-1'lik yenilgiye ise engel olamamıştı. Oynanan oyun taraftarı memnun etse de Kanarya zirve yarışında ağır yara almış oldu.
Sezonun başından itibaren olduğu gibi derbide de sol bekte Dirar'ın stoperde Jailson'un forma giydiği Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. Audi Cup turnuvasında Bayern Münih ile oynanan maçta sakatlanan Hasan Ali Kaldırım, sezonun ilk 6 haftasında forma giyememişti. Galatasaray ile Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın 90. dakikasında oyuna dahil olan Hasan Ali, daha sonra yeniden sakatlanmış ve 20. haftası geride kalan ligde takımını yalnız bırakmıştı.
DERBİDE SAHADA!
Sakatlığını atlatan ve antrenmanlara başlayan Hasan Ali Kaldırım'ın durumu teknik heyet tarafından yakından takip ediliyor. Alanyaspor ile oynanacak karşılaşmada sahada olması beklenmeyen Hasan Ali, kupada Kırklarelispor ile oynanacak rövanş maçında ise sahada olabilir.
Milli sol bekin 23. haftada oynanacak Galatasaray derbisinde ise şans verilmesi halinde forma giyebileceği öğrenildi.
Loris Karius'u Liverpool'a göndermeye hazırlanan Beşiktaş, Portekizli kaleci Claudio Ramos'la anlaşmak üzere.
Adı Galatasaray’la da anılan Kayserispor’un yıldızı Bernard Mensah’a Japon ekibi Urawa Reds talip oldu.
Beşiktaş, IFAB Oyun Kurallarına göre kural ihlali yapıldığını savunarak, 2-1 yenildikleri maç için "Hükmen galip ilan edilmeliyiz" derken, aksi halde ise tekrar istedi.
Geçtiğimiz hafta sonu Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini Monaco'lu yetkililerde tribünden takip etti. Fransız yöneticilerin Vedat Muriqi'yi izlemek için Akyazı'ya geldiği ancak Alexander Sörloth'u beğendikleri ortaya çıktı.
Geçirdiği uzun süreli sakatlığın ardından yeniden idmanlara başlayan Hasan Ali Kaldırım’ın en geç Galatasaray derbisinde sahada olması bekleniyor.
Gaziantep FK’nın transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Alexandru Maxim, daha ilk maçından lige damga vurdu. 2 gol, 1 asistle lider Sivas’ı yıkan yıldız oyuncu tüm dikkatleri üzerine çekti.
Almanya ekibi Borussia Dortmund'daki kariyerine 7 golle başlayan Norveçli forvet Erling Haaland, Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesinde (Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya) genç yaşta forma giymeye başlayan yıldız isimlerin ilk üç maçlık performanslarını geride bıraktı.