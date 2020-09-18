  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 18 Eylül 2020 Cuma 12:36
  • |
  • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de gündem forvet transferi

Fenerbahçe'de gündem forvet transferi

Paylaş

Hürriyet

Vedat Muriqi ve Mevlüt Erdinç'i gönderen Kanarya'da forvet takviyesi için çalışmalar hızlandı.

Sarı-Lacivertliler, Mame Thiam ve Enner Valencia'yı renklerine bağlasa da teknik direktör Erol Bulut iki tane net santrfor istiyor. Yönetim de 12 yeni isimle güçlendirdiği kadrosunun kalitesini iki kaliteli golcüyle yükseltmek istiyor.

Muriqi'yi 17.5 milyon Euro karşılığında Lazio'ya gönderen ve nakit akışını sağlayan Fenerbahçe gözünü yıldızlara çevirdi.

Porto'dan Ze Luis ve Aston Villa'dan Mbwana Samatta için satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerini ileten Kanarya, 3 ismi daha listede tutuyor.

Valencia ile 1 yıl sözleşmesi kalan Kevin Gameiro ile uzun süredir görüşmeler devam ederken, Frankfurtlu Bas Dost'la da temaslar sürüyor.

Sarı-Lacivertliler'in son hedefi ise Stefano Okaka... Daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen İtalyan forvet için girişimlerin başladığı kaydedildi.

The Athletic'in iddiasına göre sarı-lacivertliler, Watford'un İngiliz golcüsü Troy Deeney ile ilgileniyor. Geçen sezon Premier Lig'e veda eden Watford'da haftalık 100 bin sterlin maaş aldığı belirtilen 32 yaşındaki golcü için Fenerbahçe'nin maaş konusunda bir çekincesi olmadığı kaydedildi. Golcülüğünün ötesinde enerjik ve güçlü yapısıyla öne çıkan Troy Deeney, zaman zaman uzun süreli gol sorunları yaşasa da taraftarların en çok sevdiği oyuncuların arasında yer almayı başarıyor.

Forvet transferi için bu 6 isim için pazarlıklar yapan Fenerbahçe, 2 golcüyü kadrosuna katacak. Kanarya'nın hedefi bu 2 golcüyü de 27 Eylül'de oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirmek.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Fener'in yeni golcüsüyle her konuda anlaştı! Alacağı maaş bile belli
Fener'in yeni golcüsüyle her konuda anlaştı! Alacağı maaş bile belli

Fener'in yeni golcüsüyle her konuda anlaştı! Alacağı maaş bile belli

G.Saray, Azerbaycan dönüşü transfer bombasını patlattı
G.Saray, Azerbaycan dönüşü transfer bombasını patlattı

G.Saray, Azerbaycan dönüşü transfer bombasını patlattı

Trabzonspor'da Andy Carroll heyecanı
Trabzonspor'da Andy Carroll heyecanı

Trabzonspor'da Andy Carroll heyecanı

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Otelde kıran kırana pazarlık sonrası imzalar atıldı
Otelde kıran kırana pazarlık sonrası imzalar atıldı

Otelde kıran kırana pazarlık sonrası imzalar atıldı

Beşiktaş, Lille'in Fransız stoperi Adama Soumaoro ile anlaşma sağladı. Siyah-Beyazlıların transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, 28 yaşındaki savunmacının menajeri Mazlum Ali Bilecan ile otelde bir araya geldi. İkilinin lobide TFF ibaresi bulunan evrakları imzaladıkları görüldü.

Fenerbahçe'nin yeni golcüleri derbiye yetişecek
Fenerbahçe'nin yeni golcüleri derbiye yetişecek

Fenerbahçe'nin yeni golcüleri derbiye yetişecek

Vedat Muriqi ve Mevlüt Erdinç'i gönderen Kanarya'da forvet takviyesi için çalışmalar hızlandı.

'Alo Diego Costa, ben Emre'
'Alo Diego Costa, ben Emre'

'Alo Diego Costa, ben Emre'

Fenerbahçe'de Diego Costa sesleri yükselmeye devam ediyor.

G.Saray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un Avrupa Ligi'ndeki olası rakipleri belli oldu
G.Saray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un Avrupa Ligi'ndeki olası rakipleri belli oldu

G.Saray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un Avrupa Ligi'ndeki olası rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un play-off turundaki olası rakipleri belli oldu.

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Welbeck savaşı
Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Welbeck savaşı

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Welbeck savaşı

Beşiktaş ile Fenerbahçe, İngiliz golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçti. Ada basını iki kulübün de Watford'a kiralama teklifinde bulunduğunu duyurdu.

Çebi, Gökhan Töre'yi yarım saatte bu sözlerle ikna etti
Çebi, Gökhan Töre'yi yarım saatte bu sözlerle ikna etti

Çebi, Gökhan Töre'yi yarım saatte bu sözlerle ikna etti

Beşiktaş, Gökhan Töre transferini tamamlarken, bu oyuncuyla kısa bir görüşme yapan Başkan Ahmet Nur Çebi, yıllık ücret konusunda futbolcuyu ikna ederken Töre şunları söyledi: "Şartlarımız belli. İstediğin ücreti almak istiyorsan oynayıp kazanırsın."
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.