Fenerbahçe'de gözler yüksek divan kurulu toplantısında

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı 8 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecek toplantı saat 10.30'da başlayacak.
Bebek'te bulunan bir barda 3 yıl önce Deniz B. isimli kadına yönelik "Cinsel taciz" suçundan 5 bin 400 lira para cezasına çarptırılan basketbolcu Caner Erdeniz, kararın istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından yeniden yargılandı.
Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından ligden çekilme talebinde bulunan Elazığspor'un bu talebi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edildiği bildirildi.
Alanyaspor karşılaşmasındaki performansıyla bir kez daha tartışılan Belhanda, Rus ekipleri Spartak Moskova ve Rubin Kazan’dan gelen teklifleri geri çevirdi. Rusya’da transfer dönemi 21 Şubat’ta bitiyor.
SEZON başında formayı Altay kaptıran Harun Tekin’in sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.
Galatasaray’ın 6 yıl önce Eskişehirspor’dan 4 milyon 750 bin Euro’ya transfer ettiği ve Sarı-Kırmızılılarda hiçbir varlık gösteremeyen Tarık Çamdal’dan tartışılacak açıklama.
Ara transfer döneminde Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limitine uymak zorunda kalan Fenerbahçe kadrosuna sadece Simon Falette'yi katmıştı. UEFA'nın finansal fair play kararı ile de sattığı kadar oyuncu almak zorunda olan Fenerbahçe'de gözler sezon sonuna çevrildi. Sezonu şampiyon olarak tamamlayıp gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Fenerbahçe'nin gündeminde ise dünya yıldızı Kwadwo Asamoah var.
Geride bıraktığımı sezon başında Galatasaray'la iki yıllık sözleşme yenileyen Hollandalı futbolcu Ryan Donk'un kontratında yer alan madde nedeniyle bir maçta daha oynaması durumunda 2 milyon TL daha kazanacağı ortaya çıktı.