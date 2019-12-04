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Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği ile 6 Aralık Cuma günü evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği ile 6 Aralık Cuma günü evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada görev alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

İstanbulspor karşılaşmasında oynamayan futbolcular ise 5'e 2 top kapma, pas ve bireysel çalışmalarla günü tamamladı.

Hasan Ali Kaldırım ve Mevlüt Erdinç, özel program dahilinde antrenman yaptı. 

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

(AA)


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