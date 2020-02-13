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  • Fenerbahçe'de Garry Rodrigues sakatlığı sebebiyle 3 hafta yok! Galatasaray derbisini de kaçırıyor
  • 13 Şubat 2020 Perşembe 21:41
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  • 13 Şubat 2020 Perşembe 21:53

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues sakatlığı sebebiyle 3 hafta yok! Galatasaray derbisini de kaçırıyor

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues sakatlığı sebebiyle 3 hafta yok! Galatasaray derbisini de kaçırıyor

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Fenerbahçe, Ankaragücü maçı öncesi Garry Rodrigues’ten gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Sol üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen başarılı futbolcu, Galatasaray derbisi de dahil 3 maçı kaçıracak.

Fenerbahçe'de sol bacak, üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Garry Rodrigues'in 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Yıldız futbolcunun kaçıracağı maçlar:

Ankaragücü (D)

Galatasaray

Antalyaspor (D)

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