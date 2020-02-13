Fenerbahçe'de Garry Rodrigues sakatlığı sebebiyle 3 hafta yok! Galatasaray derbisini de kaçırıyor

Fenerbahçe, Ankaragücü maçı öncesi Garry Rodrigues’ten gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Sol üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen başarılı futbolcu, Galatasaray derbisi de dahil 3 maçı kaçıracak.

Beşiktaş Kulübü, sezon başı transfer edilen Shaquielle McKissic ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. ABD'li basketbolcu, Yunan ekibi Olympiakos'a transfer oldu.

Trabzonspor kupada yarı finalde

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Trabzonspor deplasmanda B.B. Erzurumspor'u 4-1 mağlup etti. Bordo-Mavililer bu sonuçla kupada yarı finale yükselip Fenerbahçe'nin rakibi oldu.