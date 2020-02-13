Fenerbahçe'de Garry Rodrigues sakatlığı sebebiyle 3 hafta yok! Galatasaray derbisini de kaçırıyor

Fenerbahçe'de sol bacak, üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Garry Rodrigues'in 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Yıldız futbolcunun kaçıracağı maçlar:
Ankaragücü (D)
Galatasaray
Antalyaspor (D)
Fenerbahçe, Ankaragücü maçı öncesi Garry Rodrigues’ten gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Sol üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen başarılı futbolcu, Galatasaray derbisi de dahil 3 maçı kaçıracak.
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TFF, Göztepe-Beşiktaş ve Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçlarında kural hatası olmadığına karar verdi.
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