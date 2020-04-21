Fenerbahçe'de Frey'in kaderi Mevlüt Erdinç'e bağlı

Michael Frey, geçen sezonki kötü performansı sonrası bu sezon Nürnberg’e kiralanmıştı. Alman ekibinin 24 yaşındaki forvetin bonservisini alıp almayacağı belirsiz. İsviçreli oyuncunun Fenerbahçe’deki kaderi ise Mevlüt Erdinç’e bağlı. Fransa’dan talipleri bulunan tecrübeli forvet ayrılma kararı alırsa, sezon öncesi kampında Frey’e bir şans daha verilecek. İsviçreli’nin buradaki performansı, kulüpteki geleceğini belirleyecek.
(Fanatik)
Hırvat basını, Dinamo Zagreb'le sözleşmesini fesheden başarılı teknik adam Nenad Bjelica'nın Fener'e yakın olduğunu duyurdu. Zagreb, Hırvatistan liginde 18 puan farkla lider durumdaydı.
Ay-Yıldıza ayağını feda eden ‘Rüzgarin oğlu' Orhan Çıkırıkçi'dan AKŞAM'a çok özel açıklamalar: “Türkiye için çok kolay bir maçtı. Depar attım. Açıkçası topu alma şansım da pek yoktu. Kaleciyle çarpıştım. Birçok kişi, ‘5-0'lık maçta ne gerek vardı' dedi ama bugün olsa yine kırılma pahasına ayağımı o topa sokardım.”
Maliyeti yüksek futbolculardan maaş indirimi bekleyen Galatasaray'da birçok yabancı futbolcu bu talebe olumsuz cevap verdi. Takımın sorunlu isimlerinden Younes Belhanda ise yönetime şart koştu. 1 yıl daha sözleşmesi olan Faslı futbolcu, “Sözleşmemi uzatırsanız indirimi kabul ederim” dedi.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, dolandırıcıların kurbanı oldu. Albayrak'ın dolandırıcılara kaptırdığı rakam da ortaya çıktı.
Aslan'ın hocası Terim, liglerin Haziran ortasında başlama ihtimali konuşulmaya başlayınca, harekete geçti. Ekibiyle yeni bir çalışma programı hazırlayan Fatih hoca, tüm futbolcularını tek tek aradı.
Fenerbahçe, Arsenal'in yıldızı Mesut Özil için girişimlerini bir kez daha sıklaştırdı. Başkan Ali Koç, Özil'i yakın markaja alırken oyuncuya ‘şimdi tam zamanı' diyerek sunabileceği maksimum teklifi iletti. Başarılı futbolcunun eşi Amine Gülşe Özil'in de Türkiye'ye dönmeye sıcak bakması transferin gerçekleşme olasılığını artırıyor.
Yönetim, EURO 2020 vizesi alan Milli Takım'ın mimarı olan Mircea Lucescu'yu yeniden gündemine aldı. Hedef, Rumen teknik adamla birlikte Erol Bulut ya da Hüseyin Eroğlu gibi genç bir hocayı buluşturmak.