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  3. Fenerbahçe'de forma Neustadter'e kaldı

Fenerbahçe'de forma Neustadter'e kaldı

Fenerbahçe'de forma Neustadter'e kaldı

Trabzonspor maçında Martin Skrtel'in sarı kart cezalısı olması, Sadık'ın ise kırmızı kart görmesi savunmada Roman Neustadter'e forma şansı doğurdu.

Serdar Aziz'in de sakat olması nedeniyle Rus stoperin, Kasımpaşa maçında ilk onbirde yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

En son 8 Şubat'ta 1-0 kaybedilen Kayserispor deplasmanında 90 dakika forma giyen Roman, 13 hafta sonra sahaya çıkacak. Teknik heyet, maç eksiği olan Neustadter'le hafta boyunca idmanlarda özel ilgilenecek. Roman, kendini iyi hissettiğini ve göreve hazır olduğunu dile getirdi.

Ligde bu sezon 20 maçta görev yapan Neustadter, 1 gol attı.

TOPAL MECBURİ HİZMETE

Savunmadaki eksikler nedeniyle Mehmet Topal'a da tekrar stoper yolu göründü. Yanal'ın Kasımpaşa önünde Neustadter'in yanında Topal'a şans vermesi bekleniyor. Topal, "Daha önce de defansta görev yaptım. F.Bahçe için her mevkide oynarım" dedi.

(Fotomaç)

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