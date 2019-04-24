Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine ilk aday Abdullah Avcı

Fenerbahçe'de kötü gidişin faturası Ersun Yanal'a kesildi. Süper Lig'in 16. haftasında göreve gelen Yanal, beklentileri karşılayamadı. Sarı- Lacivertli yöneticiler, tecrübeli hocanın yerine getirmek istedikleri isim için fikir birliğine vardı.

Ligde bitime 5 hafta kala düşme tehlikesinden kurtulamayan Fenerbahçe'de bir operasyon daha kapıya dayandı.

Sezon ortasında Ersun Yanal'ı göreve getirip 1.5 yıllık sözleşme imzalayan yönetim, tecrübeli hocayla yeni sezonun planlamasını da yapıyordu. Ancak alınan kötü sonuçların ardından Yanal ciddi şekilde tartışılmaya başlandı.

BİRÇOK YÖNETİCİ İSTEMİYOR

Birçok yöneticinin Yanal'la yola devam etmeme konusunda görüş bildirdiği öğrenildi.

Eğer kalan 5 haftada kötü gidiş devam ederse operasyonun kaçınılmaz olacağı belirtiliyor. Bu durumda rota Abdullah Avcı'ya dönecek.

SEZON BAŞI DA DÜŞÜNMÜŞTÜ

Başkan Ali Koç'un, Yanal'la yolların ayrılması halinde ilk teklifi Avcı'ya yapacağı belirtiliyor.

Koç büyük bir hayranlık duyduğu tecrübeli hocayı sezon başında da göreve getirmeyi düşünmüştü.

AYRILIK KARARI ALACAK!

2014 yılından bu yana Başakşehir'i çalıştıran Avcı'nın şampiyonluğun kaçması halinde kesin olarak ayrılık kararı alacağı belirtiliyor.

Avrupa'dan önemli kulüpler de Avcı'yla yakından ilgileniyor.

BEŞİKTAŞ'IN GÖZÜ DE ONDA

Takvim Gazetesi'nin haberine göre sezon sonunda Şenol Güneş'le yollarını ayıracak olan Beşiktaş da Abdullah Avcı ile yakından ilgileniyor.

Tecrübeli hocanın nasıl bir karar vereceği merak konusu.