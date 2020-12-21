Fenerbahçe'de Erol Bulut'un takım üzerinde otorite sağlayamaması tartışılıyor

Lille'de gösterdiği harika performansla adından sıkça söz ettiren Yusuf Yazıcı, Fransız basınına konuştu. L'Eqiupe'e açıklamalar yapan milli futbolcumuz, “Milan maçı sonrası gazetenizde manşet olmuştum, size teşekkür ederim. Endişelenmeyin ama ben bu sezon sık sık gazetenizde manşet olacağım” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çimşir'den ayrılık mesajı

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 4-0'lık beşiktaş maçı sonrası kadroda değişiklik sinyalleri verdi ve "Bu şehre kulübe aidiyet duygusu olan oyuncularla devam edeceğzi. Belki biraz ağır oluyor ama oyuncuların şapkayı önüne koymaları gerekiyor. Yarın itibariyle bazı değişiklikleri yapmak zorundayız" dedi.