Fenerbahçe'de Erol Bulut'un takım üzerinde otorite sağlayamaması tartışılıyor

HOCASINI TAKMADI
Önceki gün kaybedilen Gaziantep FK maçında teknik direktör Erol Bulut, kulübeye doğru gelen Mert Hakan Yandaş'a taktik vermeye çalıştı ancak 26 yaşındaki oyuncu hocasını takmadı.
ARKADAŞLARINI ŞİKAYET ETTİ
Bulut'u dinlemek yerine maçı tribünden izleyen sportif direktör Emre Belözoğlu'na doğru yönelen Mert Hakan, ellerini açarak arkadaşlarını Belözoğlu'na şikayet etti.
PATRON KİM?
Bulut'u dikkate almayarak direkt olarak Belözoğlu ile muhatap olan Mert Hakan'ın bu tavrı, "Fenerbahçe'de patron kim?" sorusunu da beraberinde getirdi.
EROL BULUT’UN OTORİTE SORUNU VE FUTBOLCULAR ARASINDA GRUPLAŞMA
Erol Bulut'un Samandıra'da Belözoğlu'nun karizması sebebiyle takımın üzerinde otorite kurmakta zorlandığı ve futbolcuların arasında gruplaşmalar olduğu biliniyor.
Lille'de gösterdiği harika performansla adından sıkça söz ettiren Yusuf Yazıcı, Fransız basınına konuştu. L'Eqiupe'e açıklamalar yapan milli futbolcumuz, “Milan maçı sonrası gazetenizde manşet olmuştum, size teşekkür ederim. Endişelenmeyin ama ben bu sezon sık sık gazetenizde manşet olacağım” ifadelerini kullandı.
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın evinde BB Erzurumspor'u 4-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi. İşte Dilmen'in sözleri...
Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yendi. Maç sonu Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.
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Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında BB. Erzurumspor'u konuk ediyor.
Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yendi.