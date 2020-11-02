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aksam.com.tr
  • 02 Kasım 2020 Pazartesi 10:35
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Fenerbahçe'de Erol Bulut'un gözdesi Marcel Tisserand

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un gözdesi Marcel Tisserand

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Kongolu stoper Marcel Tisserand, Erol Bulut'un en çok güvendiği isimlerden birisi oldu.

Son 4 maçın tamamında sahada kalan Tisserand, Erol Bulut'un en çok güvendiği isimlerden birisi oldu.

Kongolu oyuncu, hem hava toplarındaki hakimiyeti hem de sürati ile Fenerbahçe savunmasına güç kattı.

Wolfsburg'tan 4 milyon euro bonservisle Fenerbahçe'ye transfer olan Tisserand, Trabzonspor maçında atılan ikinci goldeki payıyla da alkışları toplamıştı.

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