Fenerbahçe'de Erol Bulut'un gözdesi Marcel Tisserand

Takvim

Kongolu stoper Marcel Tisserand, Erol Bulut'un en çok güvendiği isimlerden birisi oldu.

Son 4 maçın tamamında sahada kalan Tisserand, Erol Bulut'un en çok güvendiği isimlerden birisi oldu.

Kongolu oyuncu, hem hava toplarındaki hakimiyeti hem de sürati ile Fenerbahçe savunmasına güç kattı.

Wolfsburg'tan 4 milyon euro bonservisle Fenerbahçe'ye transfer olan Tisserand, Trabzonspor maçında atılan ikinci goldeki payıyla da alkışları toplamıştı.