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aksam.com.tr
  • 16 Mart 2020 Pazartesi 08:10
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  • 16 Mart 2020 Pazartesi 08:10

Fenerbahçe'de Erol Bulut ve Emre Belözoğlu formülü gerçekleşiyor

Fenerbahçe'de Erol Bulut ve Emre Belözoğlu formülü gerçekleşiyor

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Teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe'de Erol Bulut ve Emre Belözoğlu ittifakı konusunda uzlaşmaya varıldı.

AKŞAM

Fenerbahçe yönetimi yeni sezonda takımın başında kimin olacağı konusunda çalışmalarına devam ediyor. Sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek Erol Bulut ismi yönetimin ilk düşündüğü aday. Yönetim, Bulut'un yardımcısı olarak Emre Belözoğlu'nu düşünüyor. Son kararı ise Başkan Ali Koç verecek.

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