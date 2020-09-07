Fenerbahçe'de Erol Bulut kadro dışı bırakacağı isimleri belirledi

Sabah

Yeni transferler sonrası Fenerbahçe'nin kadrosu iyice şişti. TFF'ye 28 futbolcu bildirecek olan Sarı-Lacivertliler, 4 takviye daha yapmayı planlıyor. Zanka, Nabil Dirar, Miha Zajc, Garry Rodrigues, Michael Frey ve Allahyar'ı kadro dışı bırakmayı planlayan Fenerbahçe, belirlediği 4 transferi de yapması durumunda Murat Sağlam'ı da kadro dışı bırakacak.

Sözleşmeleri biten Hasan Ali, Mehmet Ekici, Isla gitti. Alper, Mevlüt ve Tolgay'ın sözleşmeleri feshedildi. Vedat, Lazio'ya satıldı. Buna rağmen ligin başlamasına 4 gün kala kadroda fazlalık var. Fenerbahçe, TFF'ye lig için 4'ü altyapı olmak üzere toplam 28 futbolcu bildirecek. 24 kişilik kontenjan için 27 futbolcu bulunuyor. Fenerbahçe stoper, sağ bek, kanat ve santrfor transferiyle 4 takviye daha yapmayı düşünüyor. Bu transferler gelirse, toplam fazlalık sayısı 6 olacak.



MURAT SAĞLAM DA SALLANTIDA

Yani 6 futbolcu TFF listesi dışında kalacak ve resmi maç oynayamayacak. Tüm transferlerin yapılması durumunda Fenerbahçe'de kadronun dışında kalacak isimlerin, Zanka, Dirar, Zajc, Rodrigues, Frey ve Allahyar olması bekleniyor. 3 değil 4 takviye yapılması durumunda ise Murat Sağlam TFF kadrosu dışında kalacak.

LİSTE İÇİN SON DURUM

KALE: Altay, Harun

SAVUNMA: Gökhan, Dirar,

Murat, Novak, Caner, Sadık,

Serdar, Zanka, Lemos

ORTA SAHA: Gustavo, Ozan, Mert,

Sosa, Tolga, Jailson, Zajc, İsmail

KANATLAR: Ferdi, Deniz, Sinan,

Rodrigues

FORVET: Thiam, Valencia, Frey, Allahyar

(Oytun, Oğuz Kağan, Ömer Faruk, Muhammet gibi gençler altyapı kontenjanına eklenebiliyor.)