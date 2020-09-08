Fenerbahçe'de Erol Bulut, Eran Zahavi transferini veto etti

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Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmaya hazırlanan Fenerbahçe, forvet transferi için çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Bir süredir Sarı-Lacivertlilerin gündeminde olan Eran Zahavi'yle ilgili ise çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Teknik direktör Erol Bulut'un, İsrailli golcüyü veto ettiği öne sürüldü. Başarılı antrenörün, Vedat Muriqi tarzı bir forvet istediği belirtiliyor. Emre Belözoğlu'nun da teknik ekipler benzer fikirde olduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe’de forvet hattı için yoğun mesai sürüyor. Vedat Muriç için Lazio ile anlaştıktan sonra sarı-lacivertliler golcü arayışlarını hızlandırdı.

Temas halinde olunan birçok isim söz konusu. Sarı-lacivertli takımın birçok önemli isimle de ilgilendiği iddia ediliyor.

TEKNİK HEYET, ZAHAVI’YE SICAK BAKMIYOR

Bu isimlerden biri de Eran Zahavi. Golcü futbolcunun Fenerbahçe’ye transfer olacağı gündeme gelse de teknik heyet bu futbolcuya çok sıcak bakmıyor.

EROL BULUT, VEDAT MURIQI GİBİ FORVET İSTİYOR

Yetenekleri ve gol vuruşları üst seviye olsa da Zahavi, Erol Bulut’un sistemindeki ilk golcü değil. Bu nedenle teknik heyetin takımdan ayrılacak olan Vedat’ın yerine benzer özelliklere sahip bir isim arayışında olduğu ifade edildi.

Sadece gol atması teknik heyet için yeterli değil. Vedat gibi savunmaya yardıma gelmesi, önde baskı yapması, oyun kurması, hava toplarına hakim olması da gerekiyor.

EMRE BELÖZOĞLU DA BENZER FİKİRDE

Teknik ekip dışında Emre Belözoğlu’nun da benzer fikirde olduğu ifade edildi. Şu ana kadar futbolcu için de resmi bir teklif yapılmadı.

“KALINIC’İN MENAJERİ BİZİM İÇİN GELMEDİ”

Öte yandan sarı-lacivertli takımın gündemindeki bir başka isim de Nikola Kalinic. Hırvat golcü ile Fenerbahçe bir dönem ilgilendi ancak daha sonra vazgeçti. Kalinic’in menajeri Fali Ramadani’nin İstanbul’a gelmesi sonrası sarı-lacivertli takımın bu transferi bitirmeye yakın olduğu iddiaları gündeme geldi ancak sarı-lacivertli yetkililer “Kalinic’in menajeri bizim için gelmedi” ifadelerini kullandı.