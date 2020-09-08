  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 08 Eylül 2020 Salı 09:23
  • |
  • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Erol Bulut, Eran Zahavi transferini veto etti

Fenerbahçe'de Erol Bulut, Eran Zahavi transferini veto etti

Paylaş

Skorer

Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmaya hazırlanan Fenerbahçe, forvet transferi için çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Bir süredir Sarı-Lacivertlilerin gündeminde olan Eran Zahavi'yle ilgili ise çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Teknik direktör Erol Bulut'un, İsrailli golcüyü veto ettiği öne sürüldü. Başarılı antrenörün, Vedat Muriqi tarzı bir forvet istediği belirtiliyor. Emre Belözoğlu'nun da teknik ekipler benzer fikirde olduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe’de forvet hattı için yoğun mesai sürüyor. Vedat Muriç için Lazio ile anlaştıktan sonra sarı-lacivertliler golcü arayışlarını hızlandırdı.

Temas halinde olunan birçok isim söz konusu. Sarı-lacivertli takımın birçok önemli isimle de ilgilendiği iddia ediliyor.

TEKNİK HEYET, ZAHAVI’YE SICAK BAKMIYOR

Bu isimlerden biri de Eran Zahavi. Golcü futbolcunun Fenerbahçe’ye transfer olacağı gündeme gelse de teknik heyet bu futbolcuya çok sıcak bakmıyor.

EROL BULUT, VEDAT MURIQI GİBİ FORVET İSTİYOR

Yetenekleri ve gol vuruşları üst seviye olsa da Zahavi, Erol Bulut’un sistemindeki ilk golcü değil. Bu nedenle teknik heyetin takımdan ayrılacak olan Vedat’ın yerine benzer özelliklere sahip bir isim arayışında olduğu ifade edildi.

Sadece gol atması teknik heyet için yeterli değil. Vedat gibi savunmaya yardıma gelmesi, önde baskı yapması, oyun kurması, hava toplarına hakim olması da gerekiyor.

EMRE BELÖZOĞLU DA BENZER FİKİRDE

Teknik ekip dışında Emre Belözoğlu’nun da benzer fikirde olduğu ifade edildi. Şu ana kadar futbolcu için de resmi bir teklif yapılmadı.

“KALINIC’İN MENAJERİ BİZİM İÇİN GELMEDİ”

Öte yandan sarı-lacivertli takımın gündemindeki bir başka isim de Nikola Kalinic. Hırvat golcü ile Fenerbahçe bir dönem ilgilendi ancak daha sonra vazgeçti. Kalinic’in menajeri Fali Ramadani’nin İstanbul’a gelmesi sonrası sarı-lacivertli takımın bu transferi bitirmeye yakın olduğu iddiaları gündeme geldi ancak sarı-lacivertli yetkililer “Kalinic’in menajeri bizim için gelmedi” ifadelerini kullandı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Başakşehir bir dünyaca ünlü yıldızı daha bugün İstanbul'a getiriyor
Başakşehir bir dünyaca ünlü yıldızı daha bugün İstanbul'a getiriyor

Başakşehir bir dünyaca ünlü yıldızı daha bugün İstanbul'a getiriyor

17,5 milyon euro F.Bahçe'ye 2,6 milyon euro Rize'ye
17,5 milyon euro F.Bahçe'ye 2,6 milyon euro Rize'ye

17,5 milyon euro F.Bahçe'ye 2,6 milyon euro Rize'ye

'Sistemime uymuyor' dedi, haftalardır beklenen transferi veto etti
'Sistemime uymuyor' dedi, haftalardır beklenen transferi veto etti

'Sistemime uymuyor' dedi, haftalardır beklenen transferi veto etti

Fenerbahçe'nin kupa töreni sosyal medyada gündem oldu

SPOR GÜNDEMİ

Cimbom'un alamadığı golcüyü Bandırmaspor kaptı
Cimbom'un alamadığı golcüyü Bandırmaspor kaptı

Cimbom'un alamadığı golcüyü Bandırmaspor kaptı

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, bir dönem adı Galatasaray'la da anılan 30 yaşındaki Fildişi Sahilli golcü Lacina Traore'yi transfer etti. Kulüp, sosyal medya hesabından 2.03'lük forvetle ön protokol yaptığını duyurdu.

Yeni takımı belli gibi! Meğer F.Bahçe değilmiş
Yeni takımı belli gibi! Meğer F.Bahçe değilmiş

Yeni takımı belli gibi! Meğer F.Bahçe değilmiş

Beşiktaş'ın genç kartalı Dorukhan Toköz, bir siyah-beyazlı kulüpten başka bir siyah-beyazlı kulübe doğru kanatlanmak üzere.

Kenan Karaman geliyor! Transferi kendisi açıkladı
Kenan Karaman geliyor! Transferi kendisi açıkladı

Kenan Karaman geliyor! Transferi kendisi açıkladı

Türkiye A Milli Takımı'nın ve Fortuna Düsseldorf'un golcü oyuncusu Kenan Karaman, milli takımdan kariyerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Yeni adresi açıklanıyor! Güle güle Dirar
Yeni adresi açıklanıyor! Güle güle Dirar

Yeni adresi açıklanıyor! Güle güle Dirar

Fenerbahçe'nin göndermek için uğraş verdiği Nabil Dirar'da yeni bir gelişme yaşandı. Faslı futbolcunun, 2008-2012 yılları arasında formasını terlettiği Club Brugge'e döneceği iddia edildi.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a golcü çalımı
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a golcü çalımı

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a golcü çalımı

Vedat Muriqi ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, neredeyse tüm mesaisini forvet transferine harcıyor. Bir süredir Eran Zahavi'yi gündeminde tutan Sarı-Lacivertliler, rotayı sürpriz şekilde Beşiktaş'ın da ilgilendiği Ze Luis'e kırdı.

Daha sezon başlamadan ayrılacağını açıkladı
Daha sezon başlamadan ayrılacağını açıkladı

Daha sezon başlamadan ayrılacağını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, Suudi Arabistan liginden gelen teklifi kabul etmediğini, sezon sonunda takımdan ayrılmayı planladığını söyledi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.