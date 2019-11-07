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  3. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, yarın oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, yarın oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, yarın oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde sağ kasığında birinci derece zorlanma olan Emre Belözoğlu antrenmanda yer almadı. Tecrübeli futbolcu Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçının hazırlıkları akşam antrenmanıyla devam etti.

Koşu ısınma ve koordinasyonun ardından 3 grup pas çalışması yapılan antrenman taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Alman futbolcu Max Kruse özel program dahilinde çalışmalarını sürdürürken Adil Rami ise ilk bölümde takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe'de sağ kasığında birinci derece zorlanma olan Emre Belözoğlu kaptan Emre Belözoğlu ise antrenma katılamadı. Tecrübeli futbolcu ligin 11. haftasında oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: TRT SPOR


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