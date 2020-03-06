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aksam.com.tr
  • 06 Mart 2020 Cuma 11:06
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  • 06 Mart 2020 Cuma 11:06

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu belirsizliği

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu belirsizliği

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. Sarı lacivertli takımda bir süredir sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu'nun durumu maç saatinde belli olacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde oldukça kötü bir dönem geçiren ve son 5 maçta galibiyet alamayan Fenerbahçe, haftaya 39 puanla 7. sırada giriyor.

Ersun Yanal ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Yukatel Denizlispor karşısına teknik direktörsüz çıkacak.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Garry Rodrigues ve Sadık Çiftpınar ile Simon Falette, Yukatel Denizlispor karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de bir süredir sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

Sakatlığını atlatan fakat maç eksikliği bulunan tecrübeli futbolcunun durumu belirsizliğini koruyor.

Bu isimlerin yanı sıra Serdar Aziz, Ozan Tufan, Vedat Muric ve Altay Bayındır sarı kart görmeleri durumunda 26. haftadaki İttifak Holding Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

HASAN ALİ, SERDAR VE DİRAR, DENİZLİSPOR MAÇINDA OYNAYABİLECEK

Fenerbahçe'de Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz ve Dirar, forma giyememişti.

Ligdeki Antalyaspor maçında hafif sakatlıklar yaşayan Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz ve Dirar, Yukatel Denizlispor karşısında forma giyebilecek.

EMRE BELÖZOĞLU TEKNİK HEYETTE YER ALDI

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ayrılışının ardından antrenörler Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız'ın yanı sıra tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu da antrenmanda takımın başında yer almıştı.

Sarı-lacivertliler antrenmanda, tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu ile antrenörler Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde çalışmıştı.

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