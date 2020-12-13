Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas sonunda Erol Bulut'a isyan etti

Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, mağlubiyetin yanı sıra oynadığı oyunla da şampiyonluk adına umut vermedi. Mücadele sırasında Sarı-Lacivertli futbolcuların gergin tavrı dikkat çekerken maçın 71. dakikasında oyundan alınan Dimitrios Pelkas'ın teknik direktör Erol Bulut'a tepki göstermesi dikkatlerden kaçmadı.

Süper Lig’in 12. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Sarı-Lacivertliler; Galatasaray’ın bay olduğu ve şampiyonluk yarışındaki diğer iki rakibi Alanyaspor ile Beşiktaş’ın kozlarını paylaşacağı haftada mutlak galibiyet parolasıyla Yeni Malatyaspor karşısına çıktı ancak Fenerbahçe 3-0 gibi farklı bir skorla rakibine boyun eğerek taraftarlarına büyük üzüntü yaşattı. Alınan mağlubiyetten ziyade takımın genel durumu da ilerleyen haftalar için umut vermedi.



PELKAS SONUNDA PATLADI

Maç sırasında Fenerbahçe’de birçok futbolcunun agresif tavırları ve takım arkadaşlarına karşı vücut dilleri dikkatlerden kaçmazken Dimitrios Pelkas’ın oyundan alınırken teknik direktör Erol Bulut’a verdiği tepki ise gecenin olaylarından biri oldu.

BU KEZ EROL BULUT’A TEPKİ GÖSTERDİ

İlk 11 başladığı hiçbir maçta 90 dakikayı tamamlayamayan ve Erol Bulut tarafından kenara alınan Yunan futbolcu, Yeni Malatyaspor maçında da aynı kaderi yaşayınca hocasına tepki gösterdi.

MEHMET YOZGATLI’NIN ÇABASI İŞE YARAMADI

Öfkesine hakim olamayan 27 yaşındaki oyuncu kenara geldikten sonra bilekliğini çıkarıp yere fırlattı ve sinirli bir şekilde yerine oturdu.

Yardımcı antrenörlerden Mehmet Yozgatlı’nın, Pelkas’ın yanına gidip oyuncuyu sakinleştirmeye çalıştığı gözlemlendi ancak Yunan futbolcu gergin tavrını sürdürerek söylenmeye devam etti.